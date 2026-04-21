Paola Caruso, la rivelazione del suo ex: ‘Mi ha lasciato per il divario economico”

Su Prime Video sta per arrivare un nuovo reality destinato a far discutere: The 50 Italia, in partenza il 22 maggio. Il programma, già registrato lo scorso autunno, promette dinamiche sentimentali, tensioni e intrecci tra volti noti della TV e dei reality italiani.

Tra i protagonisti anche Paola Caruso e Giancarlo Danto, il cui presunto avvicinamento all’interno del format sta già alimentando curiosità e polemiche.

Il flirt tra Paola Caruso e Giancarlo Danto nel reality

Secondo quanto trapelato dalle registrazioni, tra Paola Caruso, attualmente nella casa del GF Vip 8, e Giancarlo Danto, ex concorrente di Holiday Crush, sarebbe nato un flirt con tanto di bacio e frequentazione.

Un legame che, almeno all’interno del programma, avrebbe avuto un’evoluzione sentimentale poi interrotta.

Le dichiarazioni di Giancarlo Danto

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, Giancarlo Danto ha raccontato la sua versione dei fatti sulla fine della relazione: “C’è stato un bacio e anche una relazione. Poi si è continuato per un po’, ma si è interrotto per volere di lei. Dentro un reality tante cose si annullano quando poi si torna alla vita reale”. Argomenti grande fratello

paola caruso

Danto ha poi sottolineato le difficoltà pratiche e personali che avrebbero influito sulla relazione: “Non ci si riusciva mai a beccare. C’era diversità di status economico tra noi. Lei è abituata a standard diversi.”

La vita sentimentale di Paola Caruso oggi

Prima del suo ingresso nel GF Vip 8, Paola Caruso aveva raccontato a Verissimo di vivere una nuova relazione con Fabio Talin, imprenditore nel settore dei servizi aeroportuali.

La showgirl aveva descritto il loro incontro come inaspettato ma significativo: “Ora con Fabio ho finalmente trovato l’amore. Sono stata io a scrivergli su Instagram. Il nostro primo incontro è avvenuto in ospedale, perché ero dolorante”.

Caruso aveva anche parlato del sostegno ricevuto dal compagno in momenti personali difficili, definendolo una presenza costante e importante nella sua vita.