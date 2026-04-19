“Alfonso Signorini mi ha baciato”: nuova denuncia su provini e presunti ricatti sessuali per il Grande Fratello

La Procura di Roma avrebbe aperto un fascicolo dopo la denuncia presentata da Vito Coppola nei confronti di Alfonso Signorini. A riportarlo è La Repubblica, secondo cui l’aspirante concorrente del Grande Fratello si sarebbe presentato nei giorni scorsi davanti ai Carabinieri su delega del pubblico ministero Alessandro Lia. Il caso sarebbe coordinato dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri.

Le accuse di Vito Coppola contro Alfonso Signorini

Secondo quanto ricostruito nell’esposto, Vito Coppola avrebbe raccontato di essere stato convocato negli uffici di Cinecittà da Alfonso Signorini, conosciuto alcuni mesi prima durante un evento pubblico.

L’incontro, avvenuto nell’aprile 2025, avrebbe però preso una piega diversa da quella inizialmente prospettata. Coppola sostiene infatti di aver ricevuto avances e promesse relative a un possibile ingresso nella casa del Grande Fratello. Sempre secondo la sua versione, ci sarebbe stato anche un tentativo di bacio e un contatto fisico indesiderato.

L’uomo avrebbe poi interrotto l’incontro e, da quel momento, i rapporti tra i due si sarebbero chiusi. Si tratta di una ricostruzione ora al vaglio degli inquirenti, che dovranno verificarne la fondatezza e gli eventuali riscontri.

Indagini in corso: cosa stanno verificando gli inquirenti

Gli accertamenti sarebbero attualmente in corso e mirano a ricostruire nel dettaglio i rapporti tra le parti, verificare i contatti intercorsi e raccogliere elementi utili a confermare o smentire quanto denunciato.

L’apertura del fascicolo rappresenta un primo passo investigativo e non implica responsabilità accertate.

Vito Coppola aveva già annunciato la denuncia a Falsissimo

La denuncia di Vito Coppola non sarebbe arrivata come un fulmine a ciel sereno. L’aspirante gieffino ne aveva infatti già parlato durante un’intervista rilasciata a Falsissimo, il format di Fabrizio Corona.

In quell’occasione aveva raccontato di essersi trovato nel camerino di Alfonso Signorini presso gli studi del Grande Fratello, sostenendo che proprio lì il conduttore avrebbe tentato di baciarlo.

A Corona, Coppola aveva inoltre mostrato tramite video di aver superato i controlli di Mediaset entrando in auto con un amico del conduttore, senza mostrare alcun documento. Anche su questo punto, spetterà ora agli inquirenti verificare la veridicità dei fatti e i rapporti intercorsi tra i due all’epoca degli eventi narrati.

La precedente denuncia di Antonio Medugno

Questa nuova denuncia si aggiunge a quella presentata lo scorso dicembre da Antonio Medugno. Accuse che Alfonso Signorini ha sempre respinto con fermezza, definendole infondate.

La vicenda aveva già portato il conduttore, in via precauzionale, a sospendere i propri impegni editoriali con Mediaset per contrastare quella che aveva definito una “campagna calunniosa e diffamatoria”.

La nota dei legali di Alfonso Signorini

I suoi avvocati, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, avevano dichiarato: “Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite e il capillare riverbero mediatico che ne è seguito, il dott. Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà e abnegazione un’intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset”.