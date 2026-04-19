Amici 25, la parole di Kiara dopo l'eliminazione dal talent

La quinta puntata del serale di Amici 25, andata in onda su Canale 5, ha segnato un nuovo momento cruciale nel percorso verso la finale del talent show condotto da Maria De Filippi. Le tre squadre in gara, guidate dai rispettivi professori, si sono sfidate tra coreografie, performance vocali e prove sempre più serrate, con l’obiettivo di conquistare punti e mantenere i propri allievi all’interno della scuola.

Con il cerchio che si stringe settimana dopo settimana, la competizione entra nella sua fase decisiva e la finale — che incoronerà il nuovo vincitore dopo Daniele Doria — si avvicina sempre di più.

Il ballottaggio finale: Riccardo, Lorenzo e Kiara

Al termine della puntata, il verdetto ha portato al ballottaggio finale tra Riccardo Stimolo, Lorenzo Salvetti e Kiara Fina. Una sfida che ha tenuto con il fiato sospeso pubblico e professori, fino all’annuncio dell’eliminazione.

A dover lasciare definitivamente la scuola è stata la ballerina Kiara Fina, protagonista di un percorso intenso e in crescita all’interno del talent.

Le parole di Kiara dopo l’eliminazione

Subito dopo l’uscita, Kiara Fina ha voluto condividere le sue emozioni, tra gratitudine e consapevolezza del percorso affrontato: “Non mi aspettavo che fosse così difficile per me. È stato difficile ma anche molto bello quindi sono contenta, sono ovviamente triste che sia finito ma sono contenta. Angie era una persona a cui potevo dire tutto, siamo molto simili e poi mi ha insegnato l’italiano quindi le sono molto grata perché sarebbe stato ancora più difficile”.

La ballerina ha poi ricordato anche un messaggio lasciato prima del ballottaggio: “Nel mio biglietto ho scritto: comunque vada sorprendili tutti, sei una stella. È il tuo destino, vai là fuori e spacca tutto, ciao per ora”.

Il futuro dopo Amici

Nonostante l’eliminazione, Kiara Fina guarda già avanti. Tra i primi progetti c’è il desiderio di riabbracciare la famiglia e prendersi un momento di pausa dopo mesi intensi di lavoro e formazione all’interno della scuola.

“Adesso voglio chiamare i miei genitori, poi dare un momento di pausa al mio corpo e forse andare al mare”.