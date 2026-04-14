Grande Fratello, Grazia Kendi si espone sul rapporto con Rasha Younes: "E' stata lei ad allontanarmi"

Grazia Kendi, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip condotto da Simona Ventura, è tornata a far parlare di sé sui social dopo una sessione di domande e risposte con i follower. L’ex concorrente del reality ha affrontato diversi temi delicati, chiarendo il suo rapporto con Mattia Scudieri, suo attuale fidanzato conosciuto proprio all’interno della Casa, e rispondendo anche a una domanda scomoda su Rasha Younes, sua ex coinquilina e amica nel programma.

Il chiarimento su Rasha Younes: “Non sono io ad allontanare le persone”

Durante la box domande su Instagram, Grazia Kendi ha voluto rispondere con decisione a chi le chiedeva chiarimenti sul presunto allontanamento da Rasha Younes.

L’ex gieffina ha respinto ogni accusa di essere stata la causa della rottura del rapporto, spiegando la sua versione dei fatti: “Questa è una cosa che dovreste chiedere a lei. Io non sono capace di allontanare le persone a cui voglio bene. Io se voglio bene, voglio bene veramente”.

Grazia ha poi aggiunto che, dal suo punto di vista, il legame si sarebbe semplicemente affievolito nel tempo: “Io con Rasha non ho nessun tipo di problema. È lei che a un certo punto mi ha allontanata. Io l’ho sentita sempre meno”.

La concorrente ha inoltre sottolineato di aver provato a mantenere il contatto, senza però ottenere sempre risposte: “Io le ho scritto un sacco di volte, ma spesso non ho ricevuto risposta”.

“Le relazioni non sono uno spettacolo”: la difesa su Mattia Scudieri

Nel corso della diretta social, Grazia Kendi ha risposto anche alle critiche ricevute per la sua relazione con Mattia Scudieri, accusata da alcuni utenti di “spettacolarizzare” il rapporto.

L’ex gieffina ha respinto con fermezza questa interpretazione, spiegando che il suo comportamento online non è cambiato dopo il reality: “Io sono sempre stata così. Prima di Mattia ho avuto altre relazioni e ho sempre condiviso momenti della mia vita sui social”.

Secondo Grazia, quindi, non si tratterebbe di una strategia legata alla visibilità ottenuta dopo il Grande Fratello: “Non spettacolarizzo la mia relazione perché sono uscita dal Grande Fratello. L’avrei fatto comunque, anche senza il programma”.