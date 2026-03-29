Amici 25, Simone Galante fuori dal talent: cosa ha detto dopo l'eliminazione

La seconda puntata del Serale di Amici 25, andata in onda sabato 28 marzo su Canale 5, ha regalato emozioni, sfide accese e colpi di scena. Al termine della serata, un allievo ha dovuto definitivamente lasciare la scuola, mentre un altro verdetto è stato sorprendentemente rimandato.

Simone Galante eliminato: il racconto dopo l’uscita

A dover abbandonare il talent show è stato il ballerino di break dance Simone Galante, sconfitto al ballottaggio finale contro i compagni Alex Calu e Lorenzo Salvetti.

Subito dopo l’eliminazione, Simone ha condiviso le sue emozioni ai microfoni di WittyTv, raccontando un percorso intenso e formativo: “È stato un percorso di crescita. Mi ha insegnato ad accettare i momenti negativi per poi esplodere in quelli positivi. Mi sono trovato faccia a faccia con parti di me che non conoscevo”.

Il ballerino ha poi sottolineato quanto sia stato importante imparare a contare su sé stesso: “Stare lontano dalle persone care mi ha fatto capire che devi contare su te stesso. È un bellissimo insegnamento”.

Non sono mancate parole di affetto per i compagni di avventura: “Il rapporto con gli altri ragazzi è stato bellissimo, li porterò sempre nel cuore. Aiutarsi tra persone che condividono la stessa passione è speciale”.

Infine, Simone ha ricordato il messaggio scritto prima del serale: “Guardati indietro, ricorda il primo giorno e quanta strada hai fatto”.

Caterina Lumina e Valentina Pesaresi: verdetto rinviato

Colpo di scena nel finale della puntata. Dopo la terza manche, al ballottaggio sono finite Caterina Lumina (team Zerbi–Celentano) e Valentina Pesaresi (team Pettinelli–Emanuel Lo).

Le due allieve hanno ricevuto il verdetto direttamente nella casetta da Maria De Filippi, ma nessuna è stata eliminata.

Il motivo? Un pareggio nei voti dei giudici, che ha portato alla decisione di rimandare tutto alla prossima puntata.

Cosa succederà nella prossima puntata di Amici 25

Il destino di Caterina Lumina e Valentina Pesaresi resta quindi in sospeso. Il pubblico dovrà attendere il prossimo appuntamento con il serale per scoprire chi dovrà lasciare definitivamente la scuola.