Amici 25, Valentina e Plasma eliminati: le loro parole dopo l'addio al talent

La terza puntata del Serale di Amici 25 ha regalato forti emozioni e colpi di scena, culminando con l’eliminazione di due cantanti molto amati dal pubblico: Valentina e Plasma. Una serata intensa, fatta di esibizioni, ballottaggi e riflessioni personali che segnano un punto di svolta nel percorso dei concorrenti.

Valentina eliminata: “Tornerò a essere quella di prima”

La prima eliminazione della serata ha riguardato Valentina, già al ballottaggio dalla puntata precedente contro Caterina. Visibilmente emozionata, la cantante ha raccontato il suo percorso all’interno del talent, tra alti e bassi e una crescita personale importante.

Valentina ha ammesso di non aspettarsi nemmeno di entrare nella scuola: “Ho mandato l’iscrizione quasi per caso, non pensavo minimamente di arrivare fin qui. È stato tutto bellissimo”.

Nel corso del programma, però, ha dovuto affrontare anche momenti difficili, come l’ansia da palcoscenico: “All’inizio lo vivevo come un gioco, poi è arrivata l’ansia. Spero di tornare un po’ alla Valentina di prima”.

Nonostante l’eliminazione, la giovane artista guarda al futuro con positività, determinata a continuare il suo percorso nella musica ma con maggiore equilibrio.

Plasma eliminato: “Il viaggio continua”

A lasciare il Serale a fine puntata è stato anche Plasma, che ha sorpreso tutti con una reazione serena e piena di gratitudine.

Il cantante ha definito la sua esperienza nel programma come unica: “Paradossalmente sono felice. Rifarei tutto da capo, è stato un percorso che mi ha fatto crescere tantissimo”.

Plasma ha sottolineato quanto sia stato importante condividere questa esperienza con i compagni: “Vivendo insieme si va oltre i limiti dei rapporti normali. È un’accettazione reciproca che ti cambia”.

Molto toccante anche il messaggio che aveva scritto a sé stesso settimane prima: “Hai dato il massimo, sono fiero di te. Il viaggio continua”.