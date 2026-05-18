Amici 25, finale meno vista di sempre: tutti gli ascolti della serata

Si è conclusa ieri sera, domenica 17 maggio, la finale della venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show di punta di Canale 5. A trionfare è stato il cantante Lorenzo Salvetti, protagonista della squadra guidata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

Secondo posto per il ballerino Alessio Di Ponzio, che si è comunque aggiudicato la vittoria nella categoria danza, confermandosi tra i protagonisti assoluti dell’edizione.

Ascolti finale Amici 2025: i dati Auditel

La puntata finale ha registrato:

3.483.000 spettatori

25,9% di share

fascia oraria: 21:38 – 00:50

Si tratta del dato più basso di sempre in termini di spettatori nella storia del programma, anche se lo share resta sostanzialmente in linea con le ultime edizioni.

Per confronto, la finale dello scorso anno aveva ottenuto:

3.786.000 spettatori

26,87% di share

Un calo dunque confermato, ma non drastico in termini di percentuale di share.

Trend in discesa rispetto alle edizioni storiche

Il dato più significativo riguarda il confronto con il passato:

Le ultime due edizioni avevano già segnato un calo progressivo

Tutte le precedenti 23 edizioni avevano superato stabilmente i 4 milioni di spettatori

Un segnale chiaro di un cambiamento strutturale nel consumo televisivo del talent, sempre più frammentato tra TV lineare e piattaforme digitali.

Gli ascolti delle altre reti nella stessa serata

Ecco il quadro completo della prima serata di domenica 17 maggio: