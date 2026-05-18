Amici 25, tutti i premi assegnati nella finale: le cifre vinte dai finalisti

I sei finalisti di Amici 25 sono tornati a casa con premi, borse di studio, contratti e riconoscimenti economici. Tra vittorie di categoria, premi della critica e opportunità professionali, nessuno è rimasto a mani vuote.

Da Lorenzo Salvetti a Emiliano Fiasco, passando per Angie, Alessio Di Ponzio, Elena D’Elia e Nicola Marchionni, ecco tutti i premi assegnati durante la finale del talent di Maria De Filippi.

Amici 25, il Premio delle Radio va ad Angie

Il Premio delle Radio, assegnato dalle emittenti Mediaset e partner radiofonici come RTL 102.5, Radio Zeta, RDS, Radio 105, R101, Radio Kiss Kiss, Radio Norba, Radio Subasio, Radio Montecarlo e Virgin Radio, è stato vinto da Angie.

La cantante è stata scelta tramite voto congiunto tra direzione artistica, ufficio musica e ascoltatori. Grazie a questo riconoscimento avrà anche la possibilità di esibirsi all’RDS Summer Festival durante l’estate.

“Grazie mille, non me l’aspettavo per niente, grazie a tutti!”, ha dichiarato emozionata dopo la vittoria.

Emiliano Fiasco trionfa con il Premio della Critica e il Premio Unicità

Grande protagonista della serata anche Emiliano Fiasco, vincitore del prestigioso Premio della Critica assegnato dai giornalisti presenti in studio.

Il cantante ha ottenuto dieci preferenze, superando Elena D’Elia ferma a sette voti e Lorenzo Salvetti, che ha ricevuto quattro preferenze. Più indietro Nicola Marchionni con una preferenza, mentre Alessio Di Ponzio non ha ricevuto voti.

Il premio, sponsorizzato da Enel, ha un valore di 50 mila euro.

A Emiliano è andato anche il Premio Unicità promosso da Oreo, dal valore di 30 mila euro e consegnato da Giulia Stabile.

“Ma che bello! Aiuto! Grazie!”, le sue parole dopo il doppio riconoscimento.

Premio Marlù e Spotify Singles: i riconoscimenti speciali

Come da tradizione, è stato assegnato anche il Premio Marlù, che ha garantito 7 mila euro a ciascun finalista di Amici 25.

Inoltre, Lorenzo Salvetti ha conquistato anche il Premio Spotify Singles, ulteriore riconoscimento che conferma il forte apprezzamento del pubblico e dell’industria musicale.

Quanto hanno guadagnato i finalisti di Amici 25

Lorenzo Salvetti è il concorrente che ha vinto di più

Il vincitore assoluto di Amici 25, Lorenzo Salvetti, è tornato a casa con un montepremi totale di 157 mila euro:

150 mila euro per la vittoria del programma

per la vittoria del programma 7 mila euro del Premio Marlù

A questi si aggiunge il prestigioso Premio Spotify Singles.

Emiliano Fiasco porta a casa 87 mila euro

Grazie ai premi conquistati durante la finale, Emiliano Fiasco ha accumulato un totale di 87 mila euro:

50 mila euro del Premio della Critica

del Premio della Critica 30 mila euro del Premio Unicità Oreo

del Premio Unicità Oreo 7 mila euro del Premio Marlù

Un risultato che lo rende uno dei concorrenti più premiati di questa edizione.

Alessio Di Ponzio vince il circuito danza

Ottimo risultato anche per Alessio Di Ponzio, che ha conquistato il circuito danza di Amici 25.

Il ballerino ha ottenuto complessivamente 57 mila euro:

50 mila euro per la vittoria della categoria danza

per la vittoria della categoria danza 7 mila euro del Premio Marlù

Angie conquista radio e contratto discografico

Per Angie, oltre al Premio delle Radio, è arrivato anche un contratto discografico.

La cantante lascia il programma con:

7 mila euro del Premio Marlù

del Premio Marlù contratto discografico

partecipazione all’RDS Summer Festival

Elena D’Elia ottiene un contratto discografico

Anche Elena D’Elia ha concluso il suo percorso con importanti soddisfazioni professionali.

Per lei:

7 mila euro del Premio Marlù

del Premio Marlù contratto discografico

Nicola Marchionni vola tra Miami e Londra

Tra i finalisti più richiesti nel mondo della danza c’è sicuramente Nicola Marchionni.

Il ballerino ha ottenuto: