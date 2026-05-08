Amici 25, le anticipazioni della semifinale: chi sono gli allievi che rischiano l'eliminazione

La ottava puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato 9 maggio, è stata registrata ieri negli Studi Elios di Roma. Le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv svelano una serata decisiva, con nuove eliminazioni e l’assegnazione delle ultime maglie per la finale.

Riepilogo eliminazioni delle puntate precedenti

Il percorso verso la fase finale del talent è stato segnato da numerose eliminazioni:

Prima puntata: eliminati Michele, Opi e Antonio

eliminati Michele, Opi e Antonio Seconda puntata: eliminato Simone

eliminato Simone Terza puntata: eliminati Valentina e Plasma

eliminati Valentina e Plasma Quarta puntata: eliminata Caterina

eliminata Caterina Quinta puntata: eliminata Kiara

eliminata Kiara Sesta puntata: eliminato Alex

eliminato Alex Settima puntata: eliminati Gard e Riccardo

Ospiti della settima puntata

Durante la registrazione precedente, il pubblico ha assistito anche a momenti di intrattenimento con ospiti speciali:

Belen Rodriguez e Giulia Michelini protagoniste del gioco Password insieme ad Alessandro Cattelan

e protagoniste del gioco Password insieme ad Performance musicali di Irama e Giordana Angi

Le squadre in gara all’ottava puntata

Al momento della registrazione, le squadre risultavano così composte:

Squadra Zerbi–Celentano

Elena (cantante)

(cantante) Emiliano (ballerino)

(ballerino) Nicola (ballerino)

Squadra Emanuel Lo–Pettinelli

Alessio (ballerino)

Squadra Peparini–Cuccarini

Angie (cantante)

(cantante) Lorenzo (cantante)

Le tre manche: come si sono svolte le sfide

Prima manche

Nicola vs Alessio → vince Nicola

→ vince Alessio vs Elena → vince Elena

→ vince Nicola conquista la maglia per la finale

Seconda manche

Angie vs Emiliano → vince Emiliano

→ vince Comparata Angie vs Elena → vince Elena

→ vince Emiliano vs Lorenzo → vince Emiliano

→ vince Emiliano conquista la maglia per la finale

Terza manche

Alessio vs Lorenzo → vince Lorenzo

→ vince Alessio vs Angie → vince Angie

→ vince Alessio vs Lorenzo → vince Alessio

→ vince Alessio conquista la maglia per la finale

Finalisti e ballottaggio: cosa succede ora

Alla fine delle tre manche, il quadro dei finalisti è ormai definito:

Ballerini finalisti

Nicola

Emiliano

Alessio

Tutti i ballerini hanno quindi ottenuto l’accesso alla finale.

Cantanti al ballottaggio

Elena

Angie

Lorenzo

Per la categoria canto, invece, la situazione è ancora aperta: i tre cantanti finiscono al ballottaggio finale e uno di loro sarà eliminato nella prossima decisione.