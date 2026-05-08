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Amici 25, le anticipazioni della semifinale: chi sono gli allievi che rischiano l'eliminazione

Amici 25, le anticipazioni della semifinale: chi sono gli allievi che rischiano l'eliminazione

Semifinale di Amici 25 sempre più tesa: tra sfide decisive e ballottaggi, si delineano i nomi di chi sogna la finale e di chi rischia l’eliminazione

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

La ottava puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato 9 maggio, è stata registrata ieri negli Studi Elios di Roma. Le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv svelano una serata decisiva, con nuove eliminazioni e l’assegnazione delle ultime maglie per la finale.

Riepilogo eliminazioni delle puntate precedenti

Il percorso verso la fase finale del talent è stato segnato da numerose eliminazioni:

  • Prima puntata: eliminati Michele, Opi e Antonio
  • Seconda puntata: eliminato Simone
  • Terza puntata: eliminati Valentina e Plasma
  • Quarta puntata: eliminata Caterina
  • Quinta puntata: eliminata Kiara
  • Sesta puntata: eliminato Alex
  • Settima puntata: eliminati Gard e Riccardo

Ospiti della settima puntata

Durante la registrazione precedente, il pubblico ha assistito anche a momenti di intrattenimento con ospiti speciali:

  • Belen Rodriguez e Giulia Michelini protagoniste del gioco Password insieme ad Alessandro Cattelan
  • Performance musicali di Irama e Giordana Angi

Le squadre in gara all’ottava puntata

Al momento della registrazione, le squadre risultavano così composte:

Squadra Zerbi–Celentano

  • Elena (cantante)
  • Emiliano (ballerino)
  • Nicola (ballerino)

Squadra Emanuel Lo–Pettinelli

  • Alessio (ballerino)

Squadra Peparini–Cuccarini

  • Angie (cantante)
  • Lorenzo (cantante)

Le tre manche: come si sono svolte le sfide

Prima manche

  • Nicola vs Alessio → vince Nicola
  • Alessio vs Elena → vince Elena
  • Nicola conquista la maglia per la finale

Seconda manche

  • Angie vs Emiliano → vince Emiliano
  • Comparata Angie vs Elena → vince Elena
  • Emiliano vs Lorenzo → vince Emiliano
  • Emiliano conquista la maglia per la finale

Terza manche

  • Alessio vs Lorenzo → vince Lorenzo
  • Alessio vs Angie → vince Angie
  • Alessio vs Lorenzo → vince Alessio
  • Alessio conquista la maglia per la finale

Finalisti e ballottaggio: cosa succede ora

Alla fine delle tre manche, il quadro dei finalisti è ormai definito:

Ballerini finalisti

  • Nicola
  • Emiliano
  • Alessio

Tutti i ballerini hanno quindi ottenuto l’accesso alla finale.

Cantanti al ballottaggio

  • Elena
  • Angie
  • Lorenzo

Per la categoria canto, invece, la situazione è ancora aperta: i tre cantanti finiscono al ballottaggio finale e uno di loro sarà eliminato nella prossima decisione.

 

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