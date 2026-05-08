Amici 25, le anticipazioni della semifinale: chi sono gli allievi che rischiano l'eliminazione

La ottava puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato 9 maggio, è stata registrata ieri negli Studi Elios di Roma. Le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv svelano una serata decisiva, con nuove eliminazioni e l’assegnazione delle ultime maglie per la finale.
Riepilogo eliminazioni delle puntate precedenti
Il percorso verso la fase finale del talent è stato segnato da numerose eliminazioni:
- Prima puntata: eliminati Michele, Opi e Antonio
- Seconda puntata: eliminato Simone
- Terza puntata: eliminati Valentina e Plasma
- Quarta puntata: eliminata Caterina
- Quinta puntata: eliminata Kiara
- Sesta puntata: eliminato Alex
- Settima puntata: eliminati Gard e Riccardo
Ospiti della settima puntata
Durante la registrazione precedente, il pubblico ha assistito anche a momenti di intrattenimento con ospiti speciali:
- Belen Rodriguez e Giulia Michelini protagoniste del gioco Password insieme ad Alessandro Cattelan
- Performance musicali di Irama e Giordana Angi
Le squadre in gara all’ottava puntata
Al momento della registrazione, le squadre risultavano così composte:
Squadra Zerbi–Celentano
- Elena (cantante)
- Emiliano (ballerino)
- Nicola (ballerino)
Squadra Emanuel Lo–Pettinelli
- Alessio (ballerino)
Squadra Peparini–Cuccarini
- Angie (cantante)
- Lorenzo (cantante)
Le tre manche: come si sono svolte le sfide
Prima manche
- Nicola vs Alessio → vince Nicola
- Alessio vs Elena → vince Elena
- Nicola conquista la maglia per la finale
Seconda manche
- Angie vs Emiliano → vince Emiliano
- Comparata Angie vs Elena → vince Elena
- Emiliano vs Lorenzo → vince Emiliano
- Emiliano conquista la maglia per la finale
Terza manche
- Alessio vs Lorenzo → vince Lorenzo
- Alessio vs Angie → vince Angie
- Alessio vs Lorenzo → vince Alessio
- Alessio conquista la maglia per la finale
Finalisti e ballottaggio: cosa succede ora
Alla fine delle tre manche, il quadro dei finalisti è ormai definito:
Ballerini finalisti
- Nicola
- Emiliano
- Alessio
Tutti i ballerini hanno quindi ottenuto l’accesso alla finale.
Cantanti al ballottaggio
- Elena
- Angie
- Lorenzo
Per la categoria canto, invece, la situazione è ancora aperta: i tre cantanti finiscono al ballottaggio finale e uno di loro sarà eliminato nella prossima decisione.