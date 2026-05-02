GF Vip, il CEO di Endemol: "La messa in onda alle 22 vuol dire 300 mila telespettatori in meno, ma così ha deciso Mediaset"

Il Grande Fratello Vip torna al centro della scena televisiva dopo le dichiarazioni di Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol Shine Italy, che in una lunga intervista a Stefania Rocco per Fanpage ha tracciato un bilancio dettagliato dell’attuale stagione. Tra ascolti, scelte editoriali e prospettive future, emerge il ritratto di un format che ha deciso di rinnovarsi senza snaturarsi.

Ascolti in crescita: “Meglio delle aspettative”

Secondo Pasquinelli, i risultati ottenuti dal reality condotto da Ilary Blasi sono più che incoraggianti. Nonostante un periodo complicato tra Natale e Carnevale, segnato anche da vicende mediatiche che hanno coinvolto Alfonso Signorini e Fabrizio Corona, il programma è riuscito a mantenere la rotta.

“Miglioriamo di circa un punto e mezzo rispetto alla scorsa edizione”, ha spiegato, sottolineando come le performance siano in linea, se non leggermente superiori, agli obiettivi prefissati. Un risultato che rafforza la solidità del format anche nei momenti più delicati.

Strategia “detox”: meno polemiche e più leggerezza

Uno degli elementi centrali di questa edizione è stata la volontà, condivisa con Mediaset, di dare vita a un Grande Fratello Vip più leggero e meno conflittuale. Dopo stagioni segnate da dinamiche esasperate e polemiche continue, la produzione ha scelto di cambiare passo.

Pasquinelli parla apertamente di una “edizione detox”, pensata per restituire al pubblico un intrattenimento più equilibrato. E i risultati, almeno sul fronte della percezione, sembrano dargli ragione: in queste settimane, infatti, non si sono registrate grandi controversie virali, mentre sui social prevalgono commenti positivi ed entusiasti.

“Le edizioni troppo lunghe avevano portato a una certa tossicità e all’usura del format”, ha osservato, spiegando come questa nuova impostazione abbia contribuito a rigenerare il programma.

Durata ridotta: la nuova formula vincente

Proprio la durata rappresenta uno dei cambiamenti più significativi. Se in passato il reality si estendeva per mesi, arrivando anche a cinquanta puntate, oggi la visione è completamente diversa.

“La durata perfetta è di circa 9-10 settimane”, ha affermato Pasquinelli, evidenziando come una formula più compatta permetta di mantenere alta l’attenzione del pubblico senza logorare il racconto. Argomenti grande fratello

Una scelta che ha avuto effetti positivi anche sul casting. Con un impegno temporale più sostenibile, è stato possibile coinvolgere personaggi che difficilmente avrebbero accettato permanenze troppo lunghe: “Se proponi a nomi come Alessandra Mussolini o Raimondo Todaro di restare chiusi per venti settimane, è probabile che rifiutino. Così, invece, possiamo puntare su un cast di qualità superiore”.

Nodo orario: “Alle 22:00 perdiamo fino a 300 mila spettatori”

Non manca però una riflessione critica sulla collocazione in palinsesto. La scelta di far partire la prima serata alle 22:00, infatti, secondo Pasquinelli incide inevitabilmente sugli ascolti.

“Partire così tardi significa perdere tra i 250 e i 300 mila telespettatori”, ha ammesso, pur riconoscendo che si tratta di una decisione che spetta esclusivamente a Mediaset.

Il CEO ha spiegato come il palinsesto sia il risultato di valutazioni complesse, che tengono conto di logiche economiche e strategiche. Tuttavia, ha anche sottolineato che iniziare più tardi rispetto ai competitor non aiuta i programmi di prima serata, anche se potrebbe migliorare il risultato complessivo della rete.

Numeri social da record: verso 2 miliardi di visualizzazioni

Se la televisione tradizionale deve fare i conti con alcune criticità, il mondo digitale racconta una storia completamente diversa. Il Grande Fratello Vip si conferma infatti un fenomeno anche – e soprattutto – sui social.

Pasquinelli ha parlato di circa 200 milioni di visualizzazioni settimanali, considerando piattaforme come Instagram, Facebook, TikTok e X. Un ritmo che dovrebbe portare il programma a chiudere la stagione attorno ai 2 miliardi di visualizzazioni complessive.

A questi si aggiungono i risultati del live streaming, che registra 5,7 milioni di visualizzazioni a settimana, segno di un coinvolgimento costante e trasversale del pubblico.