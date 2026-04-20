Stefano De Martino a Che Tempo Che Fa: “Sanremo è al concepimento”. E annuncia una novità su Affari Tuoi

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Stefano De Martino ha scelto il talk di Nove per la sua prima grande apparizione televisiva dopo l’annuncio che lo vedrà protagonista come conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo.

Un’intervista tra ironia, anticipazioni e riflessioni sul futuro della televisione italiana, che ha offerto anche qualche indizio su quello che sarà il suo approccio alla kermesse musicale più importante del Paese.

Sanremo 2026: “Siamo al momento del concepimento”

Parlando del suo nuovo incarico al Festival, Stefano De Martino ha scherzato ma non troppo sul lavoro che lo attende: “Mancano nove mesi esatti, siamo al momento del concepimento”.

Una battuta che fotografa bene la fase iniziale della costruzione del suo Sanremo, che il conduttore sta già immaginando e modellando insieme all’azienda.

De Martino ha poi aggiunto: “Avevo detto di voler fare Sanremo con qualche capello bianco, poi ho capito che è fare Sanremo a farteli venire i capelli bianchi… La cosa che davvero mi emoziona è che potrei avere tra le mani un Festival meraviglioso o il più brutto di sempre. L’importante sarà lasciare un segno”.

La metamorfosi di Affari Tuoi

Durante l’intervista si è parlato anche di Affari Tuoi, programma di punta del preserale Rai condotto proprio da De Martino, che sta vivendo una fase di trasformazione.

Il conduttore ha confermato una novità importante: “Lo facciamo anche a Milano, anche perché il Teatro delle Vittorie va verso la chiusura”.

Un passaggio significativo che segna lo spostamento della produzione fuori da Roma, in vista di possibili ristrutturazioni degli storici studi. Argomenti stefano de martino

Sul nuovo corso del programma ha spiegato: “Mi è venuto naturale trasformare il gioco in qualche altra cosa. C’è la storia verticale del gioco e quella orizzontale con tutte le cretinate con Herbert”.

Il ruolo di Herbert Ballerina: la spalla perfetta

Spazio anche a Herbert Ballerina, presenza ormai centrale nel programma e spalla comica di De Martino.

Con la sua consueta ironia, il conduttore ha dichiarato: “Se fosse donna lo sposerei, sarebbe la mia donna ideale: è pigro da morire, non gli va mai di fare nulla”.

Lo speciale con Morandi e Jovanotti

Tra i momenti più riusciti della stagione anche lo speciale con Gianni Morandi e Jovanotti, nato da un’idea dello stesso Lorenzo Cherubini.

De Martino ha raccontato: “È stato fantastico, l’idea è partita da Lorenzo. Io ho voluto che fosse una partita normale, non uno speciale in prima serata”.

Sanremo e il futuro: “Voglio lasciare un segno”

Con lo sguardo già rivolto al futuro, Stefano De Martino si prepara dunque alla sfida più importante della sua carriera televisiva.

Tra ironia, autocritica e ambizione, il conduttore sembra avere chiaro l’obiettivo: “L’importante sarà lasciare un segno”.