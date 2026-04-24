Amici 25, anticipazioni sesta puntata del Serale: tre al ballottaggio finale e rischio eliminazione

La sesta puntata del serale di Amici 25, in onda sabato 25 aprile, è stata registrata negli studi Elios di Roma e le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv delineano una serata ricca di sfide, colpi di scena e decisioni sospese sul fronte eliminazioni.

Nel corso delle precedenti puntate del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, il percorso degli allievi ha già portato a diverse eliminazioni: da Michele, Opi e Antonio fino a Kiara, passando per Simone, Valentina, Plasma e Caterina. Una fase sempre più selettiva che ha ridotto progressivamente le squadre in gara.

Le squadre della quinta puntata

Al momento della registrazione, le squadre risultano così composte:

Squadra Zerbi–Celentano

Elena (canto)

Emiliano (ballo)

Nicola (ballo)

Riccardo (canto)

Squadra Emanuel Lo–Pettinelli

Alessio (ballo)

Gard (canto)

Squadra Peparini–Cuccarini

Alex (ballo)

Angie (canto)

Lorenzo (canto)

Prima Manche: Zerbi-Celentano vs Peparini-Cuccarini

La prima sfida della serata ha visto contrapposte due squadre forti, con prove molto equilibrate.

Alex vs Nicola (guanto di sfida sulla sensualità): vince Nicola

vs (guanto di sfida sulla sensualità): vince Duetto Angie e Lorenzo vs Emiliano : vince Angie

e vs : vince Riccardo vs Lorenzo: vince Riccardo

Al termine della manche si apre un momento di forte indecisione: la giuria, con Elena D’Amario, non riesce a scegliere tra Angie e Alex, richiedendo ulteriori esibizioni. Dopo nuovi confronti e una discussione con la produzione, Maria De Filippi accoglie la proposta di evitare un’eliminazione definitiva: Alex finisce così al ballottaggio provvisorio.

Seconda Manche: dominio Emanuel Lo–Pettinelli

La seconda fase vede protagonista la squadra Emanuel Lo–Pettinelli.

Nicola vince il guanto di sfida contro Alessio

vince il guanto di sfida contro Alessio supera Emiliano nella prova hip hop

supera nella prova hip hop Alessio vince anche la sfida contro Elena

Nonostante i complimenti della giuria, Elena finisce al ballottaggio insieme a Emiliano e Nicola. Alla fine, è proprio Elena a risultare a rischio eliminazione.

Terza Manche: equilibrio tra le squadre

Nella terza manche si sfidano Emanuel Lo–Pettinelli contro Peparini–Cuccarini.

Gard vs Lorenzo (guanto rock): vince Gard

vs (guanto rock): vince Alessio vs Lorenzo: vince Alessio

Nonostante le buone performance, Lorenzo finisce al ballottaggio provvisorio.

Ballottaggio finale: tre concorrenti a rischio

Al termine della puntata, la situazione si complica ulteriormente: il destino dell’eliminazione resta sospeso tra tre allievi.

Alex

Elena

Lorenzo

Uno di loro dovrà lasciare definitivamente la scuola nella sesta puntata del serale, ma la decisione finale promette di essere particolarmente sofferta.