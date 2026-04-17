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Amici 25, anticipazioni quinta puntata del Serale: sfide, ospiti e un solo eliminato

Amici 25, anticipazioni quinta puntata del Serale: sfide, ospiti e un solo eliminato

Tre manche, sfide serrate e un verdetto che arriva in casetta: la quinta puntata del Serale di Amici 25 si chiude con un solo eliminato e tensione alle stelle

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

La quinta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 18 aprile, promette colpi di scena, sfide accese e un’eliminazione che potrebbe cambiare gli equilibri della gara. La registrazione è avvenuta ieri presso gli Studi Elios di Roma e le anticipazioni fornite da SuperGuidaTV rivelano una serata ricca di emozioni.

Eliminati e situazione attuale

Il percorso verso la finale si fa sempre più duro. Nelle precedenti puntate sono stati eliminati:

  • Michele, Opi e Antonio nella prima puntata
  • Simone nella seconda
  • Valentina e Plasma nella terza
  • Caterina nella quarta

Nella quinta puntata ci sarà un solo eliminato, annunciato direttamente in casetta. A rischio uscita sono Lorenzo, Kiara e Riccardo, protagonisti dei ballottaggi finali delle tre manche.

Le squadre del Serale

Ecco la composizione aggiornata delle squadre:

Squadra Zerbi–Celentano

  • Elena (cantante)
  • Emiliano (ballerino)
  • Nicola (ballerino)
  • Riccardo (cantante)

Squadra Emanuel Lo–Pettinelli

  • Alessio (ballerino)
  • Gard (cantante)
  • Kiara (ballerina)

Squadra Peparini–Cuccarini

  • Alex (ballerino)
  • Angie (cantante)
  • Lorenzo (cantante)

Prima manche: sfide e tensioni

La prima manche si apre con il guanto tango tra Nicola e Alex, vinto da Alex, tra polemiche e ironia.

Tra le esibizioni più rilevanti:

  • Emiliano batte Angie con una performance intensa
  • Sfida annullata tra Lorenzo e Nicola
  • Vittoria di Elena contro Alex

Al ballottaggio finale finiscono Lorenzo e Alex, con Lorenzo che va a rischio eliminazione.

Seconda manche: equilibrio e colpi di scena

La seconda manche vede:

  • Vittoria di Riccardo su Gard nel guanto “cuore”
  • Successo di Kiara contro Riccardo
  • Vittoria di Nicola nel passo a due

Al ballottaggio Alessio e Kiara, con quest’ultima che finisce a rischio eliminazione.

Terza manche: il verdetto finale

Nell’ultima manche:

  • Angie supera Elena
  • Alex vince contro Emiliano

Il ballottaggio finale coinvolge Riccardo, Emiliano e Nicola, con Riccardo che finisce a rischio eliminazione.

Ospiti della quinta puntata

La serata sarà arricchita da ospiti d’eccezione:

  • Vanessa Incontrada e Luca Laurenti protagonisti del gioco “Password”
  • Carlo Amleto per il momento comico
  • Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci per le performance musicali

Chi sarà eliminato?

Con Lorenzo, Kiara e Riccardo a rischio, il pubblico si prepara a una decisione difficile. L’annuncio in casetta aumenterà la tensione tra i concorrenti, rendendo ancora più imprevedibile il percorso verso la finale.

 

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