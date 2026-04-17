Amici 25, anticipazioni quinta puntata del Serale: sfide, ospiti e un solo eliminato

La quinta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 18 aprile, promette colpi di scena, sfide accese e un’eliminazione che potrebbe cambiare gli equilibri della gara. La registrazione è avvenuta ieri presso gli Studi Elios di Roma e le anticipazioni fornite da SuperGuidaTV rivelano una serata ricca di emozioni.
Eliminati e situazione attuale
Il percorso verso la finale si fa sempre più duro. Nelle precedenti puntate sono stati eliminati:
- Michele, Opi e Antonio nella prima puntata
- Simone nella seconda
- Valentina e Plasma nella terza
- Caterina nella quarta
Nella quinta puntata ci sarà un solo eliminato, annunciato direttamente in casetta. A rischio uscita sono Lorenzo, Kiara e Riccardo, protagonisti dei ballottaggi finali delle tre manche.
Le squadre del Serale
Ecco la composizione aggiornata delle squadre:
Squadra Zerbi–Celentano
- Elena (cantante)
- Emiliano (ballerino)
- Nicola (ballerino)
- Riccardo (cantante)
Squadra Emanuel Lo–Pettinelli
- Alessio (ballerino)
- Gard (cantante)
- Kiara (ballerina)
Squadra Peparini–Cuccarini
- Alex (ballerino)
- Angie (cantante)
- Lorenzo (cantante)
Prima manche: sfide e tensioni
La prima manche si apre con il guanto tango tra Nicola e Alex, vinto da Alex, tra polemiche e ironia.
Tra le esibizioni più rilevanti:
- Emiliano batte Angie con una performance intensa
- Sfida annullata tra Lorenzo e Nicola
- Vittoria di Elena contro Alex
Al ballottaggio finale finiscono Lorenzo e Alex, con Lorenzo che va a rischio eliminazione.
Seconda manche: equilibrio e colpi di scena
La seconda manche vede:
- Vittoria di Riccardo su Gard nel guanto “cuore”
- Successo di Kiara contro Riccardo
- Vittoria di Nicola nel passo a due
Al ballottaggio Alessio e Kiara, con quest’ultima che finisce a rischio eliminazione.
Terza manche: il verdetto finale
Nell’ultima manche:
- Angie supera Elena
- Alex vince contro Emiliano
Il ballottaggio finale coinvolge Riccardo, Emiliano e Nicola, con Riccardo che finisce a rischio eliminazione.
Ospiti della quinta puntata
La serata sarà arricchita da ospiti d’eccezione:
- Vanessa Incontrada e Luca Laurenti protagonisti del gioco “Password”
- Carlo Amleto per il momento comico
- Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci per le performance musicali
Chi sarà eliminato?
Con Lorenzo, Kiara e Riccardo a rischio, il pubblico si prepara a una decisione difficile. L’annuncio in casetta aumenterà la tensione tra i concorrenti, rendendo ancora più imprevedibile il percorso verso la finale.