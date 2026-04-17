Amici 25, anticipazioni quinta puntata del Serale: sfide, ospiti e un solo eliminato

La quinta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 18 aprile, promette colpi di scena, sfide accese e un’eliminazione che potrebbe cambiare gli equilibri della gara. La registrazione è avvenuta ieri presso gli Studi Elios di Roma e le anticipazioni fornite da SuperGuidaTV rivelano una serata ricca di emozioni.

Eliminati e situazione attuale

Il percorso verso la finale si fa sempre più duro. Nelle precedenti puntate sono stati eliminati:

Michele, Opi e Antonio nella prima puntata

nella prima puntata Simone nella seconda

nella seconda Valentina e Plasma nella terza

nella terza Caterina nella quarta

Nella quinta puntata ci sarà un solo eliminato, annunciato direttamente in casetta. A rischio uscita sono Lorenzo, Kiara e Riccardo, protagonisti dei ballottaggi finali delle tre manche.

Le squadre del Serale

Ecco la composizione aggiornata delle squadre:

Squadra Zerbi–Celentano

Elena (cantante)

(cantante) Emiliano (ballerino)

(ballerino) Nicola (ballerino)

(ballerino) Riccardo (cantante)

Squadra Emanuel Lo–Pettinelli

Alessio (ballerino)

(ballerino) Gard (cantante)

(cantante) Kiara (ballerina)

Squadra Peparini–Cuccarini

Alex (ballerino)

(ballerino) Angie (cantante)

(cantante) Lorenzo (cantante)

Prima manche: sfide e tensioni

La prima manche si apre con il guanto tango tra Nicola e Alex, vinto da Alex, tra polemiche e ironia.

Tra le esibizioni più rilevanti:

Emiliano batte Angie con una performance intensa

batte con una performance intensa Sfida annullata tra Lorenzo e Nicola

Vittoria di Elena contro Alex

Al ballottaggio finale finiscono Lorenzo e Alex, con Lorenzo che va a rischio eliminazione.

Seconda manche: equilibrio e colpi di scena

La seconda manche vede:

Vittoria di Riccardo su Gard nel guanto “cuore”

su nel guanto “cuore” Successo di Kiara contro Riccardo

contro Vittoria di Nicola nel passo a due

Al ballottaggio Alessio e Kiara, con quest’ultima che finisce a rischio eliminazione.

Terza manche: il verdetto finale

Nell’ultima manche:

Angie supera Elena

supera Alex vince contro Emiliano

Il ballottaggio finale coinvolge Riccardo, Emiliano e Nicola, con Riccardo che finisce a rischio eliminazione.

Ospiti della quinta puntata

La serata sarà arricchita da ospiti d’eccezione:

Vanessa Incontrada e Luca Laurenti protagonisti del gioco “Password”

e protagonisti del gioco “Password” Carlo Amleto per il momento comico

per il momento comico Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci per le performance musicali

Chi sarà eliminato?

Con Lorenzo, Kiara e Riccardo a rischio, il pubblico si prepara a una decisione difficile. L’annuncio in casetta aumenterà la tensione tra i concorrenti, rendendo ancora più imprevedibile il percorso verso la finale.