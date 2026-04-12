Grande Fratello, nuovo amore per Tommaso Franchi? La reazione di Mariavittoria Minghetti

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello, dove tra loro è nato un legame sentimentale intenso e fin da subito molto discusso.

Durante il reality, la loro relazione è stata caratterizzata da alti e bassi, con momenti di forte passione alternati a tensioni e gelosie, in particolare da parte di lui. Nonostante le difficoltà, i due erano riusciti a uscire dal programma come coppia, mostrando grande complicità e affiatamento.

Una relazione durata quasi due anni tra distanza e incomprensioni

Dopo la fine del reality, la storia tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi è proseguita per quasi due anni. Nonostante la distanza geografica — lei residente a Roma e lui a Siena — la coppia aveva inizialmente dimostrato di riuscire a mantenere saldo il rapporto.

Con il passare del tempo, però, alcune difficoltà e incomprensioni avrebbero iniziato a incrinare l’equilibrio della relazione. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, la crisi sarebbe diventata sempre più evidente fino alla rottura definitiva avvenuta a marzo.

La rottura e i rumor su una nuova relazione per Tommaso Franchi

Dopo la separazione, sono iniziati a circolare diversi rumor secondo cui Tommaso Franchi avrebbe già voltato pagina. Argomenti grande fratello

Alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano parlano infatti di una possibile nuova frequentazione con una giovane avvocata di 26 anni. La segnalatrice ha anche aggiunto un dettaglio personale, definendola “un fisico perfetto”, alimentando ulteriormente il gossip attorno alla vicenda.

La reazione ironica di Mariavittoria Minghetti

Di fronte alle indiscrezioni sulla nuova presunta relazione dell’ex compagno, Mariavittoria Minghetti avrebbe reagito con ironia. La sua risposta, breve ma pungente, è diventata subito virale tra gli utenti: “Beata lei!”.

Una frase che molti hanno interpretato come un mix di sarcasmo e distacco emotivo rispetto alle voci circolate.