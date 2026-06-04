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Involtini di tacchino con rucola, pomodorini e scaglie di grana

Involtini di tacchino con rucola, pomodorini e scaglie di grana

È leggero ma ricco di proteine e si prepara in meno di venti minuti

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Ingredienti (4 persone)

  • 8 fettine sottili di petto di tacchino
  • 100 g di rucola
  • 150 g di pomodorini ciliegino
  • 50 g di grana a scaglie
  • 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva
  • Succo di mezzo limone
  • Sale e pepe q.b.
  • Qualche foglia di basilico fresco

Preparazione

  1. Batti leggermente le fettine di tacchino e condiscile con poco sale e pepe.
  2. Disponi su ogni fettina un po' di rucola e qualche scaglia di grana.
  3. Arrotola formando gli involtini e fermali con uno stuzzicadenti.
  4. Cuocili in una padella antiaderente con un filo d'olio per circa 8-10 minuti, girandoli spesso.
  5. Nel frattempo prepara un'insalata con pomodorini tagliati a metà, basilico, un cucchiaio d'olio e il succo di limone.
  6. Servi gli involtini tiepidi accompagnati dall'insalata di pomodorini.
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