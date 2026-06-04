Involtini di tacchino con rucola, pomodorini e scaglie di grana

Ingredienti (4 persone)
- 8 fettine sottili di petto di tacchino
- 100 g di rucola
- 150 g di pomodorini ciliegino
- 50 g di grana a scaglie
- 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva
- Succo di mezzo limone
- Sale e pepe q.b.
- Qualche foglia di basilico fresco
Preparazione
- Batti leggermente le fettine di tacchino e condiscile con poco sale e pepe.
- Disponi su ogni fettina un po' di rucola e qualche scaglia di grana.
- Arrotola formando gli involtini e fermali con uno stuzzicadenti.
- Cuocili in una padella antiaderente con un filo d'olio per circa 8-10 minuti, girandoli spesso.
- Nel frattempo prepara un'insalata con pomodorini tagliati a metà, basilico, un cucchiaio d'olio e il succo di limone.
- Servi gli involtini tiepidi accompagnati dall'insalata di pomodorini.