I paccheri con crema di zucchine, burrata e granella di pistacchi sono un primo piatto dal sapore delicato ma ricco di carattere. La dolcezza delle zucchine si sposa perfettamente con la cremosità della burrata, mentre il pistacchio aggiunge una piacevole nota croccante. Una ricetta semplice da preparare, ideale per un pranzo estivo o una cena con ospiti.

Ingredienti (4 persone)

320 g di paccheri

3 zucchine medie

200 g di burrata

40 g di pistacchi sgusciati non salati

1 spicchio d'aglio

olio extravergine d'oliva

qualche foglia di basilico fresco

parmigiano grattugiato (facoltativo)

sale

pepe nero

Preparazione

Lavate le zucchine e tagliatele a rondelle. In una padella fate rosolare lo spicchio d'aglio con un filo d'olio extravergine d'oliva, quindi unite le zucchine e cuocetele per circa 10-12 minuti. Eliminate l'aglio e trasferite le zucchine in un mixer insieme a qualche foglia di basilico, un cucchiaio d'olio e un mestolino di acqua di cottura della pasta. Frullate fino a ottenere una crema liscia.

Nel frattempo lessate i paccheri in abbondante acqua salata e scolateli al dente. Versateli nella padella con la crema di zucchine e mantecateli aggiungendo, se necessario, altra acqua di cottura.

Distribuite la pasta nei piatti, adagiate al centro la burrata leggermente aperta con le mani e completate con la granella di pistacchi, una macinata di pepe nero e qualche fogliolina di basilico fresco.

Il consiglio dello chef

Per un gusto ancora più intenso potete tostare leggermente i pistacchi in padella prima di tritarli. Se amate i sapori più decisi, aggiungete anche qualche scorza di limone grattugiata: donerà freschezza e profumo al piatto.

Vino consigliato

L'abbinamento ideale è con un Falanghina del Vesuvio DOC ben fresca, capace di esaltare la delicatezza delle zucchine e la cremosità della burrata.

Tempo di preparazione: 25 minuti

Difficoltà: Facile

Costo: Medio

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