Gnocchi croccanti con zucchine, speck e crema di robiola

Un primo piatto estivo gustoso e diverso dal solito. Gli gnocchi vengono prima lessati e poi saltati in padella fino a diventare leggermente croccanti all'esterno, mentre restano morbidi all'interno.
Ingredienti (per 4 persone)
- 800 g di gnocchi di patate
- 2 zucchine medie
- 150 g di speck a listarelle
- 200 g di robiola
- 40 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
- 2 cucchiai di latte
- Olio extravergine d'oliva
- Timo fresco
- Sale e pepe
Preparazione
Lavate le zucchine e tagliatele a rondelle sottili. Rosolatele in una padella con un filo d'olio per circa 8-10 minuti, mantenendole leggermente croccanti.
In un'altra padella fate diventare lo speck croccante senza aggiungere grassi.
Lessate gli gnocchi e scolateli appena salgono a galla. Trasferiteli in una padella antiaderente con un filo d'olio e fateli dorare per 4-5 minuti, mescolando delicatamente.
Nel frattempo sciogliete la robiola con il latte e il Parmigiano in un pentolino a fuoco basso fino a ottenere una crema liscia.
Unite agli gnocchi le zucchine e lo speck, amalgamate delicatamente e servite con la crema di robiola sul fondo del piatto. Completate con timo fresco e una macinata di pepe nero.
Consigli
Per una versione vegetariana eliminate lo speck e sostituitelo con mandorle tostate o noci tritate. Potete usare anche zucchine gialle per dare più colore al piatto.
Tempo di preparazione: 25 minuti
Difficoltà: Facile
Costo: Medio
Calorie: Circa 590 kcal a porzione.
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