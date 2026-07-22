Gnocchi croccanti con zucchine, speck e crema di robiola

Un primo piatto estivo gustoso e diverso dal solito. Gli gnocchi vengono prima lessati e poi saltati in padella fino a diventare leggermente croccanti all'esterno, mentre restano morbidi all'interno.

Ingredienti (per 4 persone)

800 g di gnocchi di patate

2 zucchine medie

150 g di speck a listarelle

200 g di robiola

40 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

2 cucchiai di latte

Olio extravergine d'oliva

Timo fresco

Sale e pepe

Preparazione

Lavate le zucchine e tagliatele a rondelle sottili. Rosolatele in una padella con un filo d'olio per circa 8-10 minuti, mantenendole leggermente croccanti.

In un'altra padella fate diventare lo speck croccante senza aggiungere grassi.

Lessate gli gnocchi e scolateli appena salgono a galla. Trasferiteli in una padella antiaderente con un filo d'olio e fateli dorare per 4-5 minuti, mescolando delicatamente.

Nel frattempo sciogliete la robiola con il latte e il Parmigiano in un pentolino a fuoco basso fino a ottenere una crema liscia.

Unite agli gnocchi le zucchine e lo speck, amalgamate delicatamente e servite con la crema di robiola sul fondo del piatto. Completate con timo fresco e una macinata di pepe nero.

Consigli

Per una versione vegetariana eliminate lo speck e sostituitelo con mandorle tostate o noci tritate. Potete usare anche zucchine gialle per dare più colore al piatto.

Tempo di preparazione: 25 minuti

Difficoltà: Facile

Costo: Medio

Calorie: Circa 590 kcal a porzione.

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