YMA-latte

Insalata di pollo croccante con pesche e mozzarella

Insalata di pollo croccante con pesche e mozzarella

Un secondo piatto estivo fresco, completo e pronto in 20 minuti

(2 minuti di lettura)
A cura di Enza Perna

Con il caldo estivo cresce la voglia di piatti leggeri ma gustosi. L'insalata di pollo con pesche, mozzarella e rucola è una ricetta semplice da preparare, nutriente e perfetta sia per il pranzo che per una cena all'aperto. Il contrasto tra il sapore sapido del pollo, la dolcezza della frutta e la freschezza della mozzarella la rende un piatto equilibrato e raffinato.

Ingredienti (per 4 persone)

  • 500 g di petto di pollo
  • 2 pesche gialle mature ma sode
  • 250 g di mozzarella fiordilatte
  • 100 g di rucola
  • 50 g di scaglie di Parmigiano
  • olio extravergine d'oliva
  • succo di mezzo limone
  • sale e pepe
  • qualche foglia di basilico fresco
  • semi di sesamo o di girasole (facoltativi)

Preparazione

Tagliate il petto di pollo a striscioline e cuocetelo su una piastra ben calda per 7-8 minuti, girandolo a metà cottura. Salate e pepate.

Nel frattempo lavate le pesche e tagliatele a spicchi sottili senza sbucciarle. Riducete la mozzarella a bocconcini e lavate accuratamente la rucola.

In una ciotola capiente unite la rucola, il pollo ormai tiepido, le pesche, la mozzarella e le scaglie di Parmigiano.

Condite con un'emulsione preparata mescolando olio extravergine, succo di limone, sale e una macinata di pepe. Completate con qualche foglia di basilico spezzettata e, se gradite, una manciata di semi di sesamo o di girasole.

Il consiglio dello chef

Per un sapore ancora più intenso, lasciate marinare il pollo per una mezz'ora con olio, limone e un rametto di rosmarino prima della cottura. Se preferite una versione ancora più fresca, sostituite il pollo con tacchino grigliato o con tonno scottato.

Tempo di preparazione: 20 minuti
Difficoltà: Facile
Calorie: circa 430 kcal a porzione

Un secondo piatto colorato, estivo e completo, ideale da gustare in famiglia o da portare in spiaggia per un pranzo leggero senza rinunciare al gusto.

... e tanti altri buoni piatti con la Ricetta del Giorno

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

In questa sezione del nostro giornale online potrai scoprire ed essere sempre informato su tutte le deliziose ricette della nostra rubrica.

LE PIÙ VISTE