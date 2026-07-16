Insalata di pollo croccante con pesche e mozzarella

Con il caldo estivo cresce la voglia di piatti leggeri ma gustosi. L'insalata di pollo con pesche, mozzarella e rucola è una ricetta semplice da preparare, nutriente e perfetta sia per il pranzo che per una cena all'aperto. Il contrasto tra il sapore sapido del pollo, la dolcezza della frutta e la freschezza della mozzarella la rende un piatto equilibrato e raffinato.

Ingredienti (per 4 persone)

500 g di petto di pollo

2 pesche gialle mature ma sode

250 g di mozzarella fiordilatte

100 g di rucola

50 g di scaglie di Parmigiano

olio extravergine d'oliva

succo di mezzo limone

sale e pepe

qualche foglia di basilico fresco

semi di sesamo o di girasole (facoltativi)

Preparazione

Tagliate il petto di pollo a striscioline e cuocetelo su una piastra ben calda per 7-8 minuti, girandolo a metà cottura. Salate e pepate.

Nel frattempo lavate le pesche e tagliatele a spicchi sottili senza sbucciarle. Riducete la mozzarella a bocconcini e lavate accuratamente la rucola.

In una ciotola capiente unite la rucola, il pollo ormai tiepido, le pesche, la mozzarella e le scaglie di Parmigiano.

Condite con un'emulsione preparata mescolando olio extravergine, succo di limone, sale e una macinata di pepe. Completate con qualche foglia di basilico spezzettata e, se gradite, una manciata di semi di sesamo o di girasole.

Il consiglio dello chef

Per un sapore ancora più intenso, lasciate marinare il pollo per una mezz'ora con olio, limone e un rametto di rosmarino prima della cottura. Se preferite una versione ancora più fresca, sostituite il pollo con tacchino grigliato o con tonno scottato.

Tempo di preparazione: 20 minuti

Difficoltà: Facile

Calorie: circa 430 kcal a porzione

Un secondo piatto colorato, estivo e completo, ideale da gustare in famiglia o da portare in spiaggia per un pranzo leggero senza rinunciare al gusto.

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