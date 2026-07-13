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Involtini di melanzane con prosciutto e scamorza, il secondo estivo facile e saporito

Involtini di melanzane con prosciutto e scamorza, il secondo estivo facile e saporito

Pochi ingredienti, preparazione semplice e tanto gusto: una ricetta perfetta per il pranzo della domenica o una cena in famiglia

 
(2 minuti di lettura)
A cura di Enza Perna

Le melanzane sono tra le protagoniste della cucina estiva e si prestano a tantissime preparazioni. Gli involtini di melanzane con prosciutto cotto e scamorza rappresentano una ricetta semplice, veloce e ricca di sapore, ideale da servire come secondo piatto o come portata unica accompagnata da un'insalata fresca.

Croccanti all'esterno e filanti all'interno, conquistano grandi e piccoli e possono essere preparati anche in anticipo per poi essere riscaldati poco prima di portarli in tavola.

Ingredienti per 4 persone

  • 2 melanzane grandi
  • 200 g di scamorza
  • 150 g di prosciutto cotto
  • 300 ml di passata di pomodoro
  • 50 g di parmigiano grattugiato
  • olio extravergine d'oliva
  • basilico fresco
  • sale e pepe q.b.

Preparazione

Lavate le melanzane e tagliatele a fette sottili nel senso della lunghezza. Grigliatele su una piastra ben calda per un paio di minuti per lato, quindi lasciatele raffreddare.

In una padella fate cuocere la passata di pomodoro con un filo d'olio, qualche foglia di basilico, un pizzico di sale e una macinata di pepe per circa 15 minuti.

Su ogni fetta di melanzana disponete una fetta di prosciutto cotto e un bastoncino di scamorza. Arrotolate formando gli involtini.

Versate un po' di salsa di pomodoro sul fondo di una pirofila, sistemate gli involtini uno accanto all'altro e ricopriteli con il restante sugo. Cospargete con il parmigiano grattugiato.

Infornate a 180°C per circa 20 minuti, quindi lasciate gratinare per altri 5 minuti con la funzione grill, fino a ottenere una superficie dorata.

Servite gli involtini ben caldi, decorando con qualche foglia di basilico fresco.

Il consiglio dello chef

Per una versione ancora più saporita potete sostituire la scamorza con provola affumicata oppure aggiungere qualche cucchiaio di besciamella tra gli strati di salsa di pomodoro. Se preferite un piatto più leggero, gli involtini possono essere preparati anche nella friggitrice ad aria, riducendo i tempi di cottura e l'utilizzo di grassi.

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