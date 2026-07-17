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Peperoni ripieni di riso al forno: il piatto estivo completo che profuma di tradizione italiana

Peperoni ripieni di riso al forno: il piatto estivo completo che profuma di tradizione italiana

Colorati, gustosi e facili da preparare, i peperoni ripieni di riso sono una ricetta tipica dell'estate

(2 minuti di lettura)
A cura di Enza Perna

Tra le ricette estive più amate della cucina italiana, i peperoni ripieni occupano un posto speciale. Diffusi in molte regioni con diverse varianti, rappresentano un perfetto esempio di cucina casalinga: pochi ingredienti, tanta genuinità e un risultato capace di mettere tutti d'accordo.

In questa versione il riso si arricchisce con pomodorini, formaggio e basilico, creando un ripieno profumato che cuoce lentamente all'interno dei peperoni. Il risultato è un piatto equilibrato, ideale sia caldo sia a temperatura ambiente, perfetto anche da preparare in anticipo.

Ingredienti (4 persone)

  • 4 peperoni grandi (rossi e gialli)
  • 250 g di riso Carnaroli
  • 250 g di pomodorini ciliegino
  • 150 g di scamorza a cubetti
  • 60 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
  • 1 cipolla piccola
  • Qualche foglia di basilico fresco
  • 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva
  • Sale q.b.
  • Pepe nero q.b.
  • Brodo vegetale q.b.

Preparazione

Lavate i peperoni, tagliate la calotta superiore e rimuovete semi e filamenti interni.

In una padella fate appassire la cipolla tritata con l'olio extravergine d'oliva. Aggiungete il riso e lasciatelo tostare per un paio di minuti. Unite i pomodorini tagliati a metà e qualche mestolo di brodo vegetale, cuocendo il riso per circa 10 minuti: terminerà la cottura in forno.

Spegnete il fuoco e incorporate la scamorza, il Parmigiano, il basilico spezzettato, sale e pepe.

Riempite i peperoni con il composto senza pressarlo eccessivamente. Disponeteli in una pirofila con un filo d'olio e qualche cucchiaio di brodo sul fondo.

Cuocete in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 40-45 minuti, finché i peperoni saranno morbidi e la superficie leggermente gratinata.

Lasciate riposare una decina di minuti prima di portarli in tavola.

Tempi di preparazione

  • Preparazione: 25 minuti
  • Cottura: 45 minuti
  • Riposo: 10 minuti
  • Tempo totale: circa 1 ora e 20 minuti

Il consiglio dello chef

Per un sapore ancora più intenso, aggiungete al ripieno qualche oliva nera tagliata a rondelle e un cucchiaio di capperi dissalati. Se preparati con qualche ora di anticipo, i peperoni ripieni diventano ancora più gustosi perché gli aromi hanno il tempo di amalgamarsi perfettamente.

... e tanti altri buoni piatti con la Ricetta del Giorno

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