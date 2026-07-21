Pasta fredda con crema di peperoni e ricotta: il primo piatto perfetto dell'estate

La pasta fredda è uno dei simboli dell'estate, ma questa versione conquista per la sua cremosità e il gusto delicato. La crema di peperoni arrostiti si unisce alla ricotta fresca creando un condimento vellutato, arricchito dal profumo del basilico e dalla croccantezza delle mandorle tostate.
Ingredienti (4 persone)
- 320 g di pasta corta
- 2 peperoni rossi
- 250 g di ricotta vaccina
- 40 g di Parmigiano grattugiato
- Basilico fresco
- 30 g di mandorle a lamelle
- Olio extravergine d'oliva
- Sale e pepe
Preparazione
- Arrostire i peperoni, spellarli e privarli dei semi.
- Frullarli con ricotta, Parmigiano, basilico, olio, sale e pepe fino a ottenere una crema.
- Cuocere la pasta al dente e raffreddarla sotto acqua corrente.
- Condire con la crema di peperoni.
- Completare con mandorle tostate, foglie di basilico e un filo d'olio.
Il consiglio dello chef
Lasciate riposare la pasta in frigorifero per almeno 30 minuti: i sapori si amalgameranno e il risultato sarà ancora più gustoso.
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