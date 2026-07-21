Pasta fredda con crema di peperoni e ricotta: il primo piatto perfetto dell'estate

La pasta fredda è uno dei simboli dell'estate, ma questa versione conquista per la sua cremosità e il gusto delicato. La crema di peperoni arrostiti si unisce alla ricotta fresca creando un condimento vellutato, arricchito dal profumo del basilico e dalla croccantezza delle mandorle tostate.

Ingredienti (4 persone)

320 g di pasta corta

2 peperoni rossi

250 g di ricotta vaccina

40 g di Parmigiano grattugiato

Basilico fresco

30 g di mandorle a lamelle

Olio extravergine d'oliva

Sale e pepe

Preparazione

Arrostire i peperoni, spellarli e privarli dei semi. Frullarli con ricotta, Parmigiano, basilico, olio, sale e pepe fino a ottenere una crema. Cuocere la pasta al dente e raffreddarla sotto acqua corrente. Condire con la crema di peperoni. Completare con mandorle tostate, foglie di basilico e un filo d'olio.

Il consiglio dello chef

Lasciate riposare la pasta in frigorifero per almeno 30 minuti: i sapori si amalgameranno e il risultato sarà ancora più gustoso.

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