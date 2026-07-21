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Pasta fredda con crema di peperoni e ricotta: il primo piatto perfetto dell'estate

Pasta fredda con crema di peperoni e ricotta: il primo piatto perfetto dell'estate

Fresca, colorata e pronta in meno di 30 minuti, è ideale per un pranzo leggero

(1 minuto di lettura)
A cura di Enza Perna

La pasta fredda è uno dei simboli dell'estate, ma questa versione conquista per la sua cremosità e il gusto delicato. La crema di peperoni arrostiti si unisce alla ricotta fresca creando un condimento vellutato, arricchito dal profumo del basilico e dalla croccantezza delle mandorle tostate.

Ingredienti (4 persone)

  • 320 g di pasta corta
  • 2 peperoni rossi
  • 250 g di ricotta vaccina
  • 40 g di Parmigiano grattugiato
  • Basilico fresco
  • 30 g di mandorle a lamelle
  • Olio extravergine d'oliva
  • Sale e pepe

Preparazione

  1. Arrostire i peperoni, spellarli e privarli dei semi.
  2. Frullarli con ricotta, Parmigiano, basilico, olio, sale e pepe fino a ottenere una crema.
  3. Cuocere la pasta al dente e raffreddarla sotto acqua corrente.
  4. Condire con la crema di peperoni.
  5. Completare con mandorle tostate, foglie di basilico e un filo d'olio.

Il consiglio dello chef

Lasciate riposare la pasta in frigorifero per almeno 30 minuti: i sapori si amalgameranno e il risultato sarà ancora più gustoso.

... e tanti altri buoni piatti con la Ricetta del Giorno

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