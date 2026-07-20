Torta soffice allo yogurt e limone: il dolce facile che profuma d'estate

Ci sono dolci che non passano mai di moda e che, con il loro profumo, riportano subito ai sapori di casa. La torta allo yogurt e limone è uno di questi: una preparazione semplice, soffice e genuina, capace di mettere d'accordo grandi e piccoli.
Il suo punto di forza è l'impasto leggero, arricchito dalla freschezza del limone e dalla morbidezza dello yogurt, che rende la consistenza umida e delicata anche dopo alcuni giorni. È il dolce ideale per iniziare la giornata con energia oppure per accompagnare un tè nel pomeriggio.
Facile da personalizzare con frutta fresca o una spolverata di zucchero a velo, questa torta è una ricetta da tenere sempre a portata di mano.
Ingredienti (8 persone)
- 250 g di farina 00
- 150 g di zucchero
- 3 uova
- 125 g di yogurt bianco
- 80 ml di olio di semi
- 1 limone non trattato (succo e scorza grattugiata)
- 1 bustina di lievito per dolci
- 1 pizzico di sale
- Zucchero a velo q.b.
Preparazione
Preriscaldate il forno a 180°C. In una ciotola montate le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso.
Aggiungete lo yogurt, l'olio di semi, il succo e la scorza grattugiata del limone, continuando a mescolare.
Incorporate poco alla volta la farina setacciata con il lievito e unite un pizzico di sale. Lavorate l'impasto fino a ottenere una consistenza liscia e senza grumi.
Versate il composto in uno stampo da 22-24 centimetri precedentemente imburrato e infarinato oppure rivestito con carta forno.
Cuocete per circa 35-40 minuti, verificando la cottura con uno stecchino: se uscirà asciutto, la torta sarà pronta.
Lasciatela raffreddare completamente prima di sformarla e completate con una spolverata di zucchero a velo.
Tempi di preparazione
- Preparazione: 15 minuti
- Cottura: 40 minuti
- Raffreddamento: 20 minuti
- Tempo totale: circa 1 ora e 15 minuti
Il consiglio dello chef
Per un gusto ancora più intenso, sostituite parte della scorza di limone con quella di un'arancia oppure aggiungete una manciata di mirtilli freschi o gocce di cioccolato all'impasto. Se conservata sotto una campana di vetro, la torta rimarrà soffice per tre o quattro giorni, mantenendo intatto tutto il suo profumo.
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