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Torta soffice allo yogurt e limone: il dolce facile che profuma d'estate

Torta soffice allo yogurt e limone: il dolce facile che profuma d'estate

Senza burro e con ingredienti semplici, questa torta è perfetta per la colazione, la merenda o come dessert di fine pasto. Morbida e leggera, si prepara in pochi minuti ed è ideale anche per chi è alle prime armi in cucina.

(2 minuti di lettura)
A cura di Enza Perna

Ci sono dolci che non passano mai di moda e che, con il loro profumo, riportano subito ai sapori di casa. La torta allo yogurt e limone è uno di questi: una preparazione semplice, soffice e genuina, capace di mettere d'accordo grandi e piccoli.

Il suo punto di forza è l'impasto leggero, arricchito dalla freschezza del limone e dalla morbidezza dello yogurt, che rende la consistenza umida e delicata anche dopo alcuni giorni. È il dolce ideale per iniziare la giornata con energia oppure per accompagnare un tè nel pomeriggio.

Facile da personalizzare con frutta fresca o una spolverata di zucchero a velo, questa torta è una ricetta da tenere sempre a portata di mano.

Ingredienti (8 persone)

  • 250 g di farina 00
  • 150 g di zucchero
  • 3 uova
  • 125 g di yogurt bianco
  • 80 ml di olio di semi
  • 1 limone non trattato (succo e scorza grattugiata)
  • 1 bustina di lievito per dolci
  • 1 pizzico di sale
  • Zucchero a velo q.b.

Preparazione

Preriscaldate il forno a 180°C. In una ciotola montate le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso.

Aggiungete lo yogurt, l'olio di semi, il succo e la scorza grattugiata del limone, continuando a mescolare.

Incorporate poco alla volta la farina setacciata con il lievito e unite un pizzico di sale. Lavorate l'impasto fino a ottenere una consistenza liscia e senza grumi.

Versate il composto in uno stampo da 22-24 centimetri precedentemente imburrato e infarinato oppure rivestito con carta forno.

Cuocete per circa 35-40 minuti, verificando la cottura con uno stecchino: se uscirà asciutto, la torta sarà pronta.

Lasciatela raffreddare completamente prima di sformarla e completate con una spolverata di zucchero a velo.

Tempi di preparazione

  • Preparazione: 15 minuti
  • Cottura: 40 minuti
  • Raffreddamento: 20 minuti
  • Tempo totale: circa 1 ora e 15 minuti

Il consiglio dello chef

Per un gusto ancora più intenso, sostituite parte della scorza di limone con quella di un'arancia oppure aggiungete una manciata di mirtilli freschi o gocce di cioccolato all'impasto. Se conservata sotto una campana di vetro, la torta rimarrà soffice per tre o quattro giorni, mantenendo intatto tutto il suo profumo.

... e tanti altri buoni piatti con la Ricetta del Giorno

 

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