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Non conservare il pane in frigorifero

Non conservare il pane in frigorifero

Mettere il pane in frigo lo indurisce: consigli per conservarlo bene

(1 minuto di lettura)
A cura di Enza Perna

È un'abitudine molto diffusa, ma mettere il pane in frigorifero non lo mantiene fresco più a lungo. Al contrario, le basse temperature accelerano il processo di raffermamento, facendogli perdere rapidamente morbidezza e fragranza.

Il consiglio pratico

Per conservare il pane nel modo corretto:

  • riponilo in un sacchetto di carta, meglio se all'interno di una busta di cotone o di un portapane;
  • tienilo in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità;
  • se sai che non lo consumerai entro due o tre giorni, taglialo a fette e congelalo.

Quando ti servirà, basterà lasciarlo scongelare a temperatura ambiente oppure scaldarlo per pochi minuti in forno: tornerà fragrante quasi come appena sfornato.

Il consiglio dello chef

Se il pane è diventato leggermente duro, non buttarlo. Inumidisci leggermente la crosta con un po' d'acqua e passalo in forno a 180°C per 5-7 minuti: ritroverà croccantezza all'esterno e morbidezza all'interno, riducendo anche gli sprechi in cucina.

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