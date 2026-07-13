Smartphone lento e memoria piena? Cinque semplici accorgimenti per farlo tornare veloce

A cura della Redazione

Con il passare del tempo anche gli smartphone più moderni possono diventare lenti, impiegare diversi secondi ad aprire un'applicazione o segnalare continuamente la memoria piena. Nella maggior parte dei casi, però, non è necessario acquistare un nuovo dispositivo: bastano alcune semplici operazioni di manutenzione per migliorarne sensibilmente le prestazioni.

Ecco cinque consigli pratici che possono aiutare a rendere il proprio smartphone più veloce e funzionale.

1. Elimina foto, video e file che non servono più

La memoria piena è una delle principali cause del rallentamento del telefono. Controlla periodicamente la galleria fotografica, elimina immagini doppie, screenshot inutili e video già salvati altrove. Anche i documenti scaricati e i file ricevuti tramite WhatsApp possono occupare molto spazio senza che ce ne si accorga.

2. Disinstalla le applicazioni che non utilizzi

Molti utenti installano decine di app che poi restano inutilizzate per mesi. Oltre a occupare memoria, alcune continuano a funzionare in background consumando risorse e batteria. Eliminare quelle superflue è uno dei modi più semplici per migliorare le prestazioni del dispositivo.

3. Aggiorna il sistema operativo e le applicazioni

Gli aggiornamenti non introducono solo nuove funzioni, ma correggono bug e migliorano la sicurezza e la stabilità del telefono. Verificare regolarmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti può contribuire a mantenere lo smartphone efficiente nel tempo.

4. Riavvia il telefono almeno una volta alla settimana

Un semplice riavvio permette di chiudere i processi rimasti attivi in memoria e liberare risorse. È un'operazione spesso sottovalutata, ma può risolvere piccoli rallentamenti e migliorare la fluidità del sistema.

5. Controlla lo spazio libero

Per funzionare correttamente, uno smartphone dovrebbe avere sempre almeno il 15-20% della memoria interna libera. Se lo spazio disponibile è troppo ridotto, il sistema operativo fatica a gestire i dati e le prestazioni possono diminuire sensibilmente.

Un piccolo controllo può allungare la vita del telefono

Seguire queste semplici abitudini richiede solo pochi minuti, ma può fare una grande differenza. Uno smartphone ben mantenuto non solo è più veloce e sicuro, ma può continuare a funzionare in modo efficiente per diversi anni, evitando spese inutili e contribuendo anche a ridurre i rifiuti elettronici.