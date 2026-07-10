Asciugamani morbidi senza ammorbidente: il trucco naturale che pochi conoscono

A cura della Redazione

Molti pensano che per avere asciugamani soffici sia indispensabile utilizzare grandi quantità di ammorbidente. In realtà è proprio l'eccesso di questo prodotto a rendere, con il tempo, le fibre meno assorbenti e più rigide.

Esiste invece un rimedio semplice, economico e completamente naturale: l'aceto bianco.

Durante il lavaggio basta versarne circa mezzo bicchiere nella vaschetta dell'ammorbidente. L'aceto elimina i residui di detersivo che si accumulano tra le fibre, neutralizza i cattivi odori e contribuisce a mantenere il bucato morbido senza lasciare alcun odore sui tessuti.

Un altro accorgimento spesso trascurato riguarda il carico della lavatrice. Riempire eccessivamente il cestello impedisce agli asciugamani di muoversi liberamente e di essere risciacquati in modo corretto. Il risultato è un bucato più duro e meno profumato.

Anche l'asciugatura fa la differenza. Se possibile, stendete gli asciugamani all'aria aperta evitando però il sole diretto nelle ore più calde, che tende a irrigidire le fibre. Prima di appenderli, scuoteteli energicamente: un gesto semplice che aiuta a mantenere il tessuto più soffice.

Se utilizzate l'asciugatrice, inserite nel cestello due palline di lana per asciugatrice o, in alternativa, due palline da tennis pulite. Favoriranno la circolazione dell'aria e renderanno gli asciugamani ancora più morbidi.

Il consiglio utile

Ogni due o tre mesi eseguite un lavaggio a vuoto della lavatrice con un litro di aceto bianco a 90 gradi. In questo modo eliminerete i residui di calcare e detersivo, migliorando le prestazioni dell'elettrodomestico e la qualità del bucato.