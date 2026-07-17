Lavatrice, come evitare cattivi odori e prolungare la vita dell'elettrodomestico

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle case degli italiani, ma spesso viene trascurata proprio nella fase finale del lavaggio. Chiudere immediatamente l'oblò appena terminato il programma è un errore molto comune che favorisce la formazione di umidità, muffe e cattivi odori all'interno del cestello e delle guarnizioni.

Dopo ogni ciclo è consigliabile lasciare lo sportello socchiuso per almeno un'ora. In questo modo l'umidità residua evapora più facilmente, limitando la proliferazione di batteri e funghi responsabili dei cattivi odori che, con il tempo, possono trasferirsi anche sul bucato.

Un altro punto da non trascurare è la guarnizione in gomma dell'oblò. Al suo interno si accumulano spesso residui di detersivo, capelli, pelucchi e piccole quantità d'acqua. Una rapida pulizia con un panno morbido dopo il lavaggio contribuisce a mantenerla in perfette condizioni e a prevenire la formazione di muffa.

Anche il cassetto del detersivo richiede una manutenzione regolare. I residui di sapone e ammorbidente possono solidificarsi e ostacolare il corretto passaggio dell'acqua. È sufficiente estrarlo una volta al mese e lavarlo sotto acqua corrente con una spazzolina morbida.

Per garantire un funzionamento ottimale è utile effettuare periodicamente un lavaggio a vuoto ad alta temperatura, seguendo le indicazioni del produttore. Questa semplice operazione aiuta a rimuovere residui di detersivo e sporco che si accumulano nelle parti interne della macchina.

Il consiglio utile

Evita di eccedere con il detersivo: una quantità superiore a quella consigliata non rende il bucato più pulito. Al contrario, può lasciare residui sui tessuti e all'interno della lavatrice, favorendo la formazione di cattivi odori e riducendo l'efficienza dei lavaggi.

Lo sapevi?

Anche il filtro della lavatrice dovrebbe essere controllato e pulito periodicamente. Monete, bottoni, capelli e piccoli oggetti possono accumularsi al suo interno, ostacolando lo scarico dell'acqua e aumentando il rischio di guasti nel tempo. Una manutenzione regolare contribuisce a mantenere elevate le prestazioni dell'elettrodomestico e ad allungarne la durata.

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