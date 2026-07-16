Frigorifero in estate: il semplice trucco che aiuta a ridurre i consumi e mantiene il cibo fresco più a lungo

A cura della Redazione

Con il caldo aumenta il lavoro del frigorifero e cresce anche il consumo di energia. Bastano pochi accorgimenti per risparmiare sulla bolletta e conservare meglio gli alimenti.

Durante l'estate il frigorifero è uno degli elettrodomestici più utilizzati della casa. Le alte temperature esterne lo costringono a lavorare di più per mantenere costante il freddo interno, con un inevitabile aumento dei consumi elettrici. Eppure, con alcune semplici abitudini è possibile migliorare l'efficienza dell'apparecchio, preservare la qualità degli alimenti e ridurre gli sprechi.

Uno degli errori più comuni è introdurre nel frigorifero cibi ancora caldi. Il calore innalza rapidamente la temperatura interna, costringendo il compressore a lavorare più intensamente. È sempre consigliabile attendere che le pietanze raggiungano la temperatura ambiente prima di riporle nei ripiani.

Anche l'organizzazione degli alimenti gioca un ruolo importante. Riempire eccessivamente il frigorifero impedisce la corretta circolazione dell'aria fredda, mentre lasciarlo quasi vuoto ne riduce l'efficienza. L'ideale è mantenere uno spazio sufficiente tra i prodotti per favorire una distribuzione uniforme della temperatura.

Un altro accorgimento riguarda la guarnizione della porta. Se risulta usurata o non aderisce perfettamente, il freddo fuoriesce e il motore resta in funzione più a lungo. Una semplice pulizia periodica con un panno umido e il controllo della sua elasticità possono fare la differenza.

È buona norma anche limitare il numero di aperture della porta, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Ogni apertura disperde parte dell'aria fredda e costringe il frigorifero a ripristinare rapidamente la temperatura impostata.

Il consiglio utile

Imposta il frigorifero tra 4 e 5 °C e il congelatore a -18 °C. Temperature più basse non migliorano la conservazione degli alimenti, ma aumentano inutilmente il consumo di energia.

Lo sapevi?

Lasciare almeno 10 centimetri di spazio tra il retro del frigorifero e la parete favorisce la ventilazione del condensatore, migliorando l'efficienza dell'elettrodomestico e contribuendo a ridurre i consumi durante tutto l'anno.

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