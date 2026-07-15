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Piccoli consigli per semplificare la vita di ogni giorno

Piccoli consigli per semplificare la vita di ogni giorno

Erbe aromatiche, aloni dai bicchieri, smarphone, come risparmiare nella spesa, piante di appartamento

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Conserva le erbe aromatiche come un fiorista

Se acquisti prezzemolo, basilico, coriandolo o menta e dopo pochi giorni appassiscono, prova questo metodo:

  • Taglia circa 1 cm dal fondo dei gambi.
  • Metti le erbe in un bicchiere con 2-3 cm d'acqua, come un mazzo di fiori.
  • Coprile delicatamente con un sacchetto di plastica.
  • Riponile in frigorifero (il basilico preferisce stare fuori dal frigo, in un luogo fresco e luminoso).

In questo modo possono durare anche una settimana o più, mantenendo aroma e freschezza.

 

Trucco per la casa

Per eliminare gli aloni dai bicchieri di vetro: aggiungi un cucchiaio di aceto bianco nell'acqua dell'ultimo risciacquo oppure nella vaschetta del brillantante della lavastoviglie. I bicchieri torneranno più brillanti e senza macchie di calcare.

 

Consiglio tecnologico

Fai una volta al mese una verifica dello spazio occupato sullo smartphone.

Spesso ci sono:

  • video duplicati;
  • screenshot ormai inutili;
  • download dimenticati;
  • file ricevuti su WhatsApp o Telegram.

Liberare anche solo 2-3 GB rende il telefono più ordinato e, in alcuni casi, più reattivo.

 

Piccolo consiglio per risparmiare

Quando fai la spesa, controlla sempre il prezzo al chilo o al litro, non solo quello sulla confezione.

Due prodotti apparentemente simili possono avere differenze di prezzo notevoli, e il costo unitario è il modo più affidabile per capire quale sia davvero più conveniente.

 

Pianta di appartamento

Se hai una pianta d'appartamento con le foglie impolverate, puliscile con un panno morbido leggermente inumidito con acqua. Rimuovere la polvere migliora la fotosintesi e aiuta la pianta a crescere meglio. Evita invece di usare oli o lucidanti specifici: nel tempo possono ostruire i pori delle foglie.

Per tanti altri consigli utili CLICCA QUI

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