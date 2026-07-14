Bottiglie d'acqua lasciate in auto sotto il sole: perché è meglio evitarlo e quali sono i rischi

A cura della Redazione

Quante volte capita di lasciare una bottiglia d'acqua in auto durante una giornata di sole, per poi berla qualche ora dopo? È un'abitudine molto diffusa, ma che gli esperti consigliano di evitare, soprattutto nei mesi estivi quando l'abitacolo di un'automobile può raggiungere temperature superiori ai 50-60 gradi.

Il problema non riguarda solo il gusto dell'acqua, che può risultare alterato, ma anche la conservazione della bottiglia in plastica esposta a lungo al calore.

Cosa succede quando la bottiglia resta al sole

Le bottiglie in plastica destinate all'acqua sono progettate per un utilizzo sicuro, ma l'esposizione prolungata a temperature elevate può favorire il deterioramento del materiale. Inoltre, il caldo accelera la proliferazione dei batteri se la bottiglia è già stata aperta e utilizzata.

Per questo motivo è buona norma evitare di bere acqua rimasta per molte ore in un'auto parcheggiata al sole, soprattutto se il contenitore è stato aperto in precedenza.

Come conservare l'acqua durante l'estate

Per mantenere l'acqua fresca e sicura è consigliabile:

conservare le bottiglie in un luogo ombreggiato;

utilizzare una borsa termica durante i viaggi;

preferire borracce in acciaio inox o contenitori termici riutilizzabili;

non riempire ripetutamente le bottiglie di plastica monouso, che non sono progettate per un uso prolungato.

Attenzione anche alla qualità dell'acqua

Se l'acqua presenta un sapore o un odore insolito dopo essere rimasta a lungo sotto il sole, è preferibile non consumarla. Le elevate temperature possono infatti modificarne le caratteristiche organolettiche.

Un piccolo gesto che tutela salute e ambiente

Portare con sé una borraccia termica rappresenta oggi una delle soluzioni migliori. Oltre a mantenere l'acqua fresca per diverse ore, consente di ridurre il consumo di plastica monouso e di avere sempre a disposizione una bevanda alla giusta temperatura, anche durante le giornate più calde.

Con pochi accorgimenti è possibile affrontare l'estate in modo più sicuro, evitando comportamenti che, seppur comuni, possono compromettere la qualità dell'acqua che beviamo ogni giorno.

Per tanti altri Consigli Utili CLICCA QUI