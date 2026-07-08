J-Ax rivela: "Chiara Ferragni e Fedez mi chiedevano consigli per salvare il matrimonio"

J-Ax rompe il silenzio su uno dei capitoli più discussi del gossip italiano. Ospite del podcast The BSMT di Gianluca Gazzoli, il rapper ha raccontato alcuni retroscena inediti sul rapporto con Fedez e sul difficile periodo attraversato dal matrimonio con Chiara Ferragni.

L'artista ha rivelato di essere stato coinvolto, seppur indirettamente, nella crisi della coppia, spiegando di essere stato contattato da entrambi per ricevere consigli nel tentativo di superare le difficoltà.

L'amicizia tra J-Ax e Fedez: dagli anni d'oro alla rottura

Per molti anni J-Ax e Fedez non sono stati soltanto colleghi e soci dell'etichetta indipendente Newtopia, ma anche grandi amici. Un rapporto che li aveva portati a condividere momenti importanti della vita privata.

Il fondatore degli Articolo 31 ha raccontato di aver assistito alla nascita della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez, restando vicino alla coppia fino alla brusca rottura con il rapper, avvenuta dopo il concerto di San Siro nel giugno 2018.

La fine dell'amicizia arrivò proprio nei giorni in cui J-Ax avrebbe dovuto conoscere Leone, il primo figlio dei Ferragnez.

"Mi chiedevano consigli": il racconto sulla crisi dei Ferragnez

Durante l'intervista a The BSMT, J-Ax ha spiegato che, dopo la riconciliazione con Fedez avvenuta nel 2022, sia il rapper che Chiara Ferragni si sono rivolti a lui nei momenti più delicati della loro relazione.

"Alla fine io ero tangente al loro mondo e a un certo punto sono anche stato interpellato per dei consigli in quanto più vecchio di loro, tipo consulente matrimoniale. Anche perché il matrimonio con mia moglie va avanti bene da tanto e, considerando quanto è raro nel mondo della musica, è come se stessimo insieme da un secolo".

Il rapper ha precisato che non era lui a cercare la coppia, ma che erano proprio loro a chiedergli un confronto.

"Non ero io che li chiamavo, erano loro che mi interpellavano. Lo facevano entrambi. Magari hanno anche seguito dei miei consigli, ma poi è andata come è andata".

J-Ax: "Quello che è emerso dopo mi ha spiazzato"

L'artista ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalle ricostruzioni emerse dopo la separazione dei Ferragnez.

Secondo J-Ax, quanto raccontato pubblicamente nei mesi successivi alla fine del matrimonio non coincideva con l'immagine che lui aveva avuto frequentando la coppia.

"Io non credevo alle cose che sentivo in giro, perché tendo a non credere alle notizie riportate. Però quello che è uscito dopo fa un po' a pugni con quello che ho visto e vissuto io. A quel punto ho pensato: il mio l'ho fatto".

"Ho cercato di aiutarli in maniera genuina"

J-Ax ha sottolineato di aver cercato di offrire un sostegno sincero a Chiara Ferragni e Fedez, spiegando che proprio questo atteggiamento avrebbe contribuito a superare anche le incomprensioni che in passato avevano incrinato la sua amicizia con Federico.

"Io ho cercato di aiutarli in maniera genuina. Questo mio appoggio ha messo un po' a posto gli attriti che avevamo avuto in passato per colpa della musica".

Il rapporto con Chiara Ferragni e il dispiacere per la separazione

Nella seconda parte dell'intervista, J-Ax ha chiarito di non aver mai frequentato davvero il mondo degli influencer e di aver avuto un legame molto più stretto con Fedez che con Chiara Ferragni.

Nonostante questo, ha confessato di aver vissuto con dispiacere la fine del loro matrimonio: "A me dispiace sempre quando una coppia scoppia, soprattutto se l'avevo conosciuta. Il mio vero amico era Federico. Per me quel mondo è sempre stato alieno, non l'ho mai frequentato davvero".

Il rapper ha infine spiegato di aver scelto oggi una vita più riservata, concentrandosi esclusivamente sulla famiglia e sulle persone più vicine: "Mi sono ritirato nella mia isola e ho capito che il mio giro finisce nella mia famiglia e con poche persone fidate. Non ho più una crew a cui devo rispondere".