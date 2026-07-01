Temptation Island, Sara Palumbieri e Gabriele Govoni dagli avvocati: la cugina svela cosa succederà nel programma

Il caso che coinvolge Sara Palumbieri e Gabriele Govoni continua a monopolizzare il dibattito attorno a Temptation Island. Senza nulla togliere alle altre coppie protagoniste del reality, è probabile che la seconda puntata registri ottimi ascolti anche grazie alla curiosità nata intorno ai due concorrenti, finiti al centro dell'attenzione mediatica dopo che alcuni loro vecchi video intimi sono tornati a circolare online.

Sara Palumbieri e Gabriele Govoni al centro del caso mediatico

Della vicenda hanno parlato praticamente tutti: testate giornalistiche, siti di gossip e pagine social. Persino la produzione di Temptation Island ha fatto un'eccezione al regolamento, consentendo alla coppia di tornare temporaneamente sui social per pubblicare un video in cui spiegava quanto accaduto.

Anche Fabrizio Corona ha dedicato loro una puntata del suo format, mentre il Codacons è intervenuto chiedendo maggiore tutela per i minori. Argomenti temptation island

La cugina di Sara rompe il silenzio: "Il percorso non sarà tagliato"

Nelle ultime ore, dopo le dichiarazioni della cognata, è intervenuta anche una cugina di Sara Palumbieri, che ha raccontato la propria versione dei fatti nella newsletter di Lorenzo Pugnaloni.

La donna ha spiegato di non conoscere l'esito del percorso della coppia all'interno di Temptation Island, precisando di non aver ricevuto alcuna anticipazione sul falò finale. Una precisazione che smentisce, almeno in parte, le numerose indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

Secondo il suo racconto, infatti, la redazione del programma non avrebbe alcuna intenzione di tagliare o ridimensionare il percorso televisivo di Sara Palumbieri e Gabriele Govoni. La loro esperienza dovrebbe quindi essere trasmessa integralmente, nonostante il clamore mediatico che li ha coinvolti.

Smentite le indiscrezioni su tagli e falò anticipato

Le dichiarazioni della cugina contrastano con quanto ipotizzato nei giorni scorsi da Fabrizio Corona e Mario Adinolfi, che avevano parlato di una possibile cancellazione del percorso della coppia, di numerosi tagli in fase di montaggio e persino di un falò di confronto anticipato inserito già nella seconda puntata per chiudere rapidamente la loro esperienza nel reality.

Al momento, però, non risultano conferme ufficiali a sostegno di questa ricostruzione e le parole della familiare vanno nella direzione opposta.

La cugina ha infine rivelato che sia Sara Palumbieri sia Gabriele Govoni avrebbero deciso di affidarsi ai rispettivi legali per tentare di fermare la diffusione online dei loro vecchi video intimi.