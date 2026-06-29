Temptation Island, Giovanni torna al lavoro da ambulante: Sabrina lo aveva accusato di "non avere voglia di lavorare"

Dopo la messa in onda della prima puntata di Temptation Island, Giovanni Grazioso è tornato alla sua quotidianità. Il 31enne palermitano, protagonista dell'edizione in corso del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, ha ripreso la sua attività di venditore ambulante di brioche, mostrando ai clienti il sorriso di sempre e senza lasciarsi sfuggire alcuna anticipazione sul programma.

Le accuse di Sabrina Soussi sul lavoro di Giovanni

Nel video di presentazione della coppia, Sabrina Soussi aveva spiegato che uno dei principali motivi della crisi sentimentale riguardava proprio la situazione lavorativa del fidanzato. Secondo la donna, Giovanni non avrebbe mai dimostrato la volontà di costruire una stabilità professionale.

"Quello che fa non è un lavoro vero", aveva dichiarato Sabrina, riferendosi all'attività di venditore ambulante che Giovanni svolge in Sicilia. La concorrente aveva inoltre raccontato che il compagno avrebbe lasciato diversi impieghi nel corso degli anni, alimentando in lei il dubbio che mancasse di determinazione e spirito di sacrificio. Argomenti temptation island

Il ritorno dietro il carretto delle brioche

Terminata la registrazione del programma – che, come ogni anno, viene girato diversi mesi prima della messa in onda – Giovanni Grazioso è tornato a lavorare dietro il suo carretto delle brioche.

Nel corso dell'ultimo weekend, il 31enne ha ripreso regolarmente la sua attività, accogliendo numerosi clienti incuriositi dalla sua partecipazione al reality. Tra foto, video e richieste di selfie, Giovanni si è mostrato disponibile con tutti, evitando però di rivelare qualsiasi dettaglio sull'evoluzione del suo percorso a Temptation Island.

Resta ora da scoprire quale sarà il destino della coppia formata da Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi. I telespettatori dovranno attendere le prossime puntate di Temptation Island per capire se i due abbiano deciso di proseguire la loro relazione oppure di separarsi definitivamente al termine del viaggio nei sentimenti.