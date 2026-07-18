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Perché non dovresti stendere il bucato nelle ore più calde

Perché non dovresti stendere il bucato nelle ore più calde

Il sole cocente può rovinare i tessuti e sbiadire i colori

(1 minuto di lettura)
A cura di Enza Perna

Con il sole estivo viene spontaneo pensare che stendere il bucato nelle ore centrali della giornata sia la scelta migliore. In realtà, il caldo eccessivo può avere l'effetto opposto.

Quando i tessuti si asciugano troppo rapidamente, soprattutto se esposti al sole diretto, possono irrigidirsi, scolorire più facilmente e trattenere le pieghe. I capi scuri e colorati, inoltre, tendono a perdere brillantezza a causa dei raggi UV.

Il consiglio pratico

Per un bucato morbido e che duri più a lungo:

  • stendi i panni al mattino presto o nel tardo pomeriggio;
  • gira al rovescio magliette e capi colorati prima di esporli al sole;
  • evita di lasciare il bucato steso per ore dopo che è asciutto;
  • scuoti bene ogni capo prima di appenderlo, così si stropiccerà meno e sarà più facile da stirare.

Un piccolo accorgimento che aiuta a preservare i tessuti, mantenere i colori vivaci e ridurre anche il tempo necessario per la stiratura.

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