Alessandro Medici, il ricordo degli amici di Temptation Island: le parole di Antonella Elia, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

La scomparsa improvvisa di Alessandro Medici, volto noto al pubblico per la partecipazione a Temptation Island 2020 insieme all'allora compagna Sofia Calesso, ha profondamente colpito amici, colleghi e fan del programma. Il 53enne sarebbe morto in seguito a un malore, probabilmente un infarto, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia e in quanti lo hanno conosciuto.

Nelle ore successive alla notizia, diversi protagonisti dell'edizione del reality di Canale 5 hanno voluto ricordarlo con parole cariche di affetto e commozione.

Antonella Elia: "Era una persona dolce e generosa"

Tra i primi a ricordare Alessandro Medici ci sono stati Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che con lui avevano condiviso l'esperienza di Temptation Island 2020, un'edizione particolare che vedeva la presenza sia di coppie non famose sia di alcune coppie vip.

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Intervistata da SuperGuidaTv, Antonella Elia ha raccontato che il rapporto con Alessandro non si era interrotto dopo il reality: "Sono molto addolorata. Siamo rimasti in contatto anche dopo Temptation Island. Ci siamo rivisti in occasione di feste di compleanno. Non c’eravamo sentiti ancora dopo che ero uscita dal Grande Fratello, mi aveva mandato un messaggio e mi dispiace tanto di non avergli parlato. Alessandro era una persona dolce, generosa, amorevole, affettuosa, bella, una persona squisita",

Pietro Delle Piane: "Eravamo rimasti grandi amici"

Anche Pietro Delle Piane ha ricordato il forte legame nato con Alessandro Medici, spiegando che la loro amicizia era proseguita ben oltre il programma televisivo.

"L'ho sentito poco tempo fa, abbiamo avuto una lunga telefonata. Eravamo amici, prima di tutto. Siamo sempre rimasti in contatto, a volte ci sentivamo più spesso, altre meno. Ci eravamo rivisti anche insieme a Sofia e Antonella, avevamo trascorso qualche giorno in Umbria. Alla fine era rimasta davvero una grande amicizia".

L'attore ha poi raccontato che durante l'ultima conversazione Alessandro gli era apparso sereno e felice della sua vita familiare: "Mi sembrava sereno. Era diventato nonno, credo per la seconda o la terza volta. Quando ci sentivamo ci confidavamo tante cose. Dolce Alessandro, una persona davvero molto dolce".

Infine ha rivelato di aver appreso la notizia della morte attraverso un messaggio inviato da Lorenzo Amoruso: "L'ho saputo stamattina appena ho acceso il telefono. Poi mi hanno scritto un po' tutti e ho sentito Antonella. È un disastro, anche perché è stata una morte improvvisa".

Manila Nazzaro: "Un padre attento e un uomo meraviglioso"

Anche Manila Nazzaro ha espresso il proprio dolore per la scomparsa di Alessandro Medici, sottolineando di essere rimasta sempre in contatto con Sofia Calesso anche dopo la fine dell'esperienza televisiva: "Ho letto sui social la notizia e sono rimasta sconvolta. Ho dei ricordi bellissimi con Alessandro. In questi anni sono sempre stata in contatto con Sofia, con lei non ci siamo mai perse. Alessandro era un ragazzo meraviglioso, un padre attentissimo alle sue figlie, alla delicatezza con cui ha gestito il rapporto con loro rispetto a Sofia, innamorato, rispettoso, grandissimo lavoratore".

Lorenzo Amoruso: "Ci mancherà tantissimo"

Più breve ma altrettanto sentito il messaggio di Lorenzo Amoruso, che ha ricordato Alessandro come una persona autentica e profondamente legata alla famiglia: "Era una persona splendida, un uomo vecchio stile, che si dedicava molto alla famiglia. Ci lascia una persona bella e purtroppo ormai di persone belle ce ne sono sempre di meno in questo mondo. Alessandro ci mancherà tanto, era una di quelle persone che ti aiutano a farti quattro risate".

Filippo Bisciglia: "Mi si è gelato il sangue"

Tra i messaggi più toccanti anche quello del conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, che ha affidato ai social il suo ricordo: "Appena ho saputo mi si è gelato il sangue. Ale sei stato un uomo buono, sempre educato e carino con tutti. Ti ricorderò con tanto affetto... mi mancheranno i tuoi messaggi, sei sempre stato presente".

La morte improvvisa di Alessandro Medici

Secondo le prime informazioni emerse, Alessandro Medici sarebbe stato colpito da un malore improvviso nelle prime ore del mattino. Il 53enne avrebbe accusato un malessere intorno alle 5, chiedendo aiuto ai genitori. Quando i soccorsi sono riusciti a entrare nella sua abitazione, però, per lui non c'era ormai più nulla da fare. Le cause del decesso non sono state ancora ufficialmente confermate, ma le prime indiscrezioni parlano di un probabile infarto.

Alessandro lascia i genitori, due figli e tre nipoti.

Il messaggio di Sofia Calesso dopo la scomparsa

Ad annunciare pubblicamente la morte di Alessandro Medici è stata l'ex compagna Sofia Calesso, con la quale aveva condiviso dieci anni di relazione tra momenti difficili e riconciliazioni. I due si erano separati lo scorso anno, ma il legame umano non si era mai spezzato.

Attraverso i social, Sofia gli ha dedicato un messaggio semplice ma carico di emozione: "Vivrai sempre dentro di me".