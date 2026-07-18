Cristiana Anania ritrova l'amore? L'ex tronista di Uomini e Donne avvistata in dolce compagnia: la segnalazione

L’ex tronista di Uomini e Donne, Cristiana Anania, sembrerebbe aver ritrovato l’amore dopo la turbolenta fine della relazione con Ernesto Passaro, conosciuto proprio all’interno dello studio del dating show condotto da Maria De Filippi.

La giovane tronista siciliana aveva scelto di lasciare il programma insieme a Ernesto Passaro dopo alcuni mesi di conoscenza. La loro storia aveva subito conquistato il pubblico grazie alla forte sintonia mostrata anche sui social, facendo pensare a una relazione destinata a durare.

La rottura tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro

Dopo pochi mesi, però, il rapporto tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro è giunto al capolinea in maniera del tutto inaspettata. In seguito alla separazione non sono mancate frecciatine e recriminazioni reciproche, con l’ex tronista che, attraverso alcuni messaggi pubblicati sui social, aveva lasciato intendere di aver scoperto presunte frequentazioni dell’ex compagno con altre ragazze.

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Archiviato quel capitolo della sua vita, Cristiana Anania ha deciso di ripartire da zero. Negli ultimi mesi si è trasferita in una nuova casa insieme ad alcune coinquiline e ha iniziato una nuova fase personale, aprendosi anche a nuove conoscenze.

Cristiana Anania avvistata con un ragazzo: la segnalazione

Nelle ultime ore, infatti, è emersa una segnalazione che potrebbe confermare l’inizio di una nuova frequentazione per l’ex protagonista di Uomini e Donne.

A riportarla è stata Daria Restaino, che ha condiviso il racconto di una persona presente sul posto: "Ho visto Cristiana in dolce compagnia sul SUP con un ragazzo a Isola delle Sirene. Erano abbracciati e si coccolavano. Uno dei suoi amici ha pubblicato una storia in cui compare il ragazzo con cui lei si abbracciava: è quello con gli occhiali azzurri".

Nuovo amore per l’ex tronista di Uomini e Donne?

Al momento, né Cristiana Anania né il presunto ragazzo hanno confermato o smentito le indiscrezioni. Si tratta quindi di una semplice segnalazione che, almeno per ora, non trova conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.