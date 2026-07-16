Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nuovi segnali social: i fan sperano in un clamoroso ritorno

A distanza di anni dalla fine della loro tormentata storia d'amore, i riflettori tornano ad accendersi su Ida Platano e Riccardo Guarnieri, una delle coppie più amate e discusse di Uomini e Donne. Nelle ultime settimane alcuni movimenti sui social hanno alimentato le speranze dei fan più nostalgici, facendo ipotizzare un possibile riavvicinamento tra i due.

Il like di Riccardo Guarnieri che non passa inosservato

Nelle scorse ore Riccardo Guarnieri ha pubblicato sui propri profili social un video in cui si mostra particolarmente elegante. Tra le numerose interazioni ricevute, a catturare l'attenzione degli utenti è stato soprattutto il like di Ida Platano, un gesto che non è sfuggito agli appassionati della storica coppia.

Un'interazione apparentemente semplice, ma che arriva dopo una serie di segnali social che molti hanno interpretato come possibili indizi di un clima più disteso tra i due ex protagonisti del dating show di Canale 5.

Argomenti uomini e donne

Le frecciatine social di Ida Platano

Negli ultimi giorni Ida Platano aveva già fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni condivise sui social, considerate da molti utenti delle frecciatine rivolte proprio a Riccardo Guarnieri. Messaggi che sembravano richiamare con nostalgia alcuni momenti del passato e che hanno inevitabilmente riacceso il dibattito tra i fan.

Al momento, però, Riccardo non ha mai risposto pubblicamente a queste allusioni, mantenendo il massimo riserbo sulla propria vita sentimentale.

Dopo Uomini e Donne, entrambi sono ancora single

Dopo la loro separazione, sia Ida Platano che Riccardo Guarnieri hanno cercato di voltare pagina senza però trovare una relazione stabile.

Ida ha deciso di rimettersi in gioco come tronista di Uomini e Donne, ma il percorso non ha avuto il finale sperato. Le frequentazioni nate nel programma si sono concluse senza un lieto fine, compresa quella con Mario Cusitore, che aveva inizialmente suscitato grande interesse tra il pubblico.

Anche Riccardo Guarnieri è stato più volte accostato a nuove conoscenze e presunte fidanzate, ma nessuna di queste relazioni si è trasformata in una storia duratura.

Ida e Riccardo possono davvero tornare insieme?

Al momento non esistono conferme di un ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il like lasciato dall'ex dama e le recenti interazioni social rappresentano elementi che hanno acceso la curiosità dei fan, ma non costituiscono prove di un reale riavvicinamento.

Il loro passato è stato caratterizzato da continui alti e bassi, incomprensioni e numerose rotture, motivo per cui un'eventuale riconciliazione appare, almeno oggi, tutt'altro che scontata.

Resta però un dato di fatto: ogni piccolo gesto che coinvolge Ida Platano e Riccardo Guarnieri continua a catalizzare l'attenzione del pubblico, segno che la loro storia è ancora una delle più amate nella storia di Uomini e Donne. Solo il tempo dirà se si tratta di semplici interazioni social o dell'inizio di un nuovo capitolo.