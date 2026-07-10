Uomini e Donne, Cosimo Dadorante ritrova l'amore: la dedica alla nuova fidanzata e la frecciata a Tina Cipollari

Dopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne, Cosimo Dadorante ha ritrovato l’amore. L’ex corteggiatore di Tina Cipollari ha ufficializzato la nuova relazione attraverso alcuni post pubblicati su Instagram, accompagnati da parole che raccontano tutta la sua felicità. Non è mancata, però, anche una frecciata rivolta alla storica opinionista del dating show di Maria De Filippi.

Il percorso di Cosimo Dadorante con Tina Cipollari a Uomini e Donne

Il pubblico aveva conosciuto Cosimo Dadorante nella scorsa stagione di Uomini e Donne, quando aveva deciso di corteggiare Tina Cipollari con gesti romantici, regali e numerose attenzioni.

Pur ribadendo più volte che il cavaliere pugliese non corrispondeva al suo ideale di uomo, Tina Cipollari aveva accettato di conoscerlo meglio, apprezzandone simpatia e galanteria. I due avevano trascorso diverse esterne tra Roma e Parigi, fino ad arrivare a Mesagne, città d’origine di Cosimo, dove lui le aveva presentato anche i suoi genitori.

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La frequentazione, tuttavia, si è interrotta prima di trasformarsi in una vera storia d’amore.

Cosimo Dadorante presenta la nuova fidanzata: "Sono innamorato"

A distanza di qualche mese dalla fine della conoscenza con Tina Cipollari, Cosimo Dadorante ha annunciato di aver ritrovato l’amore.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha condiviso sui social alcune immagini insieme alla nuova compagna e ha risposto ai commenti dei follower, confermando ufficialmente la relazione con una lunga dichiarazione.

"È la mia fidanzata, stop amiche… stavolta sono innamorato. A 50 anni ho aspettato un po’ per dirlo ma lei è una ragazza straordinaria. Gesù mi ha permesso di incontrarla, poi l’ho conosciuta e ho scritto per lei cinque delle mie canzoni… e poi è diventato amore. La vita è troppo breve per non amare e non gridare al mondo che a 50 anni ci si può davvero innamorare come un adolescente, dando speranza a tutte le donne e agli uomini che magari non hanno trovato una persona straordinaria come lei. Non disperate, e in caso contrario vivete da soli e dedicatevi solo a voi stessi".

La risposta su Tina Cipollari non passa inosservata

Tra i commenti ricevuti sui social, alcuni utenti hanno chiesto a Cosimo Dadorante anche un aggiornamento sui rapporti con Tina Cipollari.

La risposta dell’ex corteggiatore è stata molto più secca rispetto alle dolci parole dedicate alla nuova fidanzata: "E chi la vede e la sente più".