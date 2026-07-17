Temptation Island, Soraya e Cristian sono tornati insieme dopo il programma? La segnalazione che ribalta tutto

Il percorso di Soraya Sabetta e Cristian Mascolino a Temptation Island 2026 continua a far discutere. Dopo il rifiuto del falò di confronto anticipato da parte della fidanzata e le indiscrezioni che li davano destinati a uscire separati dal reality, nelle ultime ore è emersa una nuova segnalazione che potrebbe ribaltare completamente gli scenari.

Il falò rifiutato e la crisi della coppia

Nel corso della puntata del 13 luglio di Temptation Island 2026, Cristian Mascolino ha deciso di chiedere un falò di confronto anticipato dopo aver visto Soraya Sabetta sempre più vicina al tentatore Dimitri Hristov.

La richiesta del giovane, però, è stata respinta dalla fidanzata, che ha preferito proseguire il proprio percorso all'interno del villaggio. Una decisione che ha lasciato Cristian profondamente deluso e che ha alimentato i dubbi sul futuro della coppia.

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Le indiscrezioni: uscita separata e nuove conoscenze

Secondo quanto riportato dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, il viaggio nei sentimenti dei due si concluderebbe con un'uscita separata. Al momento non è ancora noto quando verrà registrato e trasmesso il falò di confronto definitivo, ma le indiscrezioni parlano di una rottura.

Sempre secondo il rumor, una volta terminato il programma Cristian Mascolino avrebbe continuato a frequentare la single Flavia Punzo, con la quale nel villaggio avrebbe instaurato un rapporto di forte complicità.

Diversa, invece, sarebbe la situazione di Soraya Sabetta. Nonostante la sintonia mostrata con il tentatore Dimitri, la loro conoscenza non sarebbe proseguita lontano dalle telecamere. L'ex concorrente, infatti, non avrebbe avuto intenzione di trasformare quel rapporto in una relazione sentimentale, mentre il tentatore avrebbe cercato di mantenere i contatti anche dopo la fine dell'esperienza televisiva.

La segnalazione rilanciata da Deianira Marzano cambia lo scenario

Nelle ultime ore, però, è arrivata una segnalazione condivisa da Deianira Marzano che potrebbe rimettere tutto in discussione. Nel messaggio ricevuto dall'influencer esperta di gossip, si legge: "Oggi ho incontrato Soraya e Cristian in macchina insieme, quindi sono usciti insieme o si sono ritrovati".

Una testimonianza che, se confermata, aprirebbe a un'ipotesi completamente diversa rispetto alle indiscrezioni circolate finora.

Soraya e Cristian sono tornati insieme?

Al momento non esistono conferme ufficiali sul significato dell'avvistamento. I due potrebbero essersi ritrovati dopo la fine delle registrazioni oppure essersi semplicemente incontrati per motivi personali, senza che questo implichi un ritorno di fiamma.

Per questo motivo la segnalazione va considerata con la dovuta cautela, in attesa della conclusione di questa edizione di Temptation Island.