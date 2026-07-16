L'Isola dei Famosi, clamoroso spoiler: trapelano la lista degli eliminati e i quattro finalisti

L'Isola dei Famosi 2026 continua a far discutere ancora prima del debutto televisivo. Il reality condotto da Selvaggia Lucarelli, le cui registrazioni sono tuttora in corso nelle Filippine, è ormai da settimane al centro di una raffica di indiscrezioni che riguardano eliminazioni, concorrenti ancora in gara e perfino il possibile epilogo della stagione. L'ultima fuga di notizie, però, rischia di essere la più clamorosa: online sarebbe infatti comparsa la presunta lista completa degli eliminati fino alla finalissima.

La presunta lista degli eliminati infiamma il web

Che un'edizione registrata fosse più esposta agli spoiler era prevedibile, ma la quantità di anticipazioni circolate nelle ultime settimane sta sorprendendo anche gli appassionati del programma. Dopo le indiscrezioni sui primi eliminati e i richiami della produzione ai concorrenti per il rispetto degli accordi di riservatezza, nelle ultime ore sarebbe emerso addirittura l'elenco completo dei naufraghi eliminati nel corso dell'avventura.

A diffondere i nomi è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, che attraverso i social avrebbe ricostruito, puntata dopo puntata, l'andamento delle eliminazioni fino a pochi giorni dalla registrazione della finale. Si tratta, è bene sottolinearlo, di informazioni non confermate ufficialmente dalla produzione, ma che stanno già facendo il giro del web alimentando la curiosità dei fan.

Chi sarebbe già stato eliminato dall'Isola dei Famosi 2026

Secondo quanto trapelato, tra i primi concorrenti ad aver concluso il proprio percorso figurerebbero Denny Mendes, Eva Grimaldi, Patrick Ray Pugliese, Claudia Peroni, Audrey Martin e Alberto Fontana.

Con il passare delle puntate sarebbero poi usciti di scena anche Michelle Veronesi, Daniele Iaia, Il Musazzi, Anna Lou Castoldi, Martina Maggiore e Alex Caniggia, mentre gli ultimi eliminati prima dell'atto conclusivo sarebbero Francesco Chiofalo e Raffaella Fico.

Al momento, tuttavia, si tratta esclusivamente di indiscrezioni. Nessuna delle informazioni circolate è stata confermata dagli autori del reality, che continuano a mantenere il massimo riserbo sull'andamento del programma.

I quattro concorrenti che si giocherebbero la vittoria

Se le anticipazioni dovessero rivelarsi corrette, il gruppo dei finalisti sarebbe già definito. A contendersi la vittoria dell'Isola dei Famosi 2026 resterebbero infatti Luca Onestini, Zeudi Di Palma, Serena Enardu e Pierpaolo Pretelli, quattro volti molto noti al pubblico televisivo e già protagonisti di numerosi reality negli ultimi anni.

Per il momento, però, è impossibile sapere se sarà davvero uno di loro ad alzare il trofeo. Secondo alcune voci, infatti, la produzione avrebbe previsto la registrazione di due finali differenti proprio per evitare che il nome del vincitore venga svelato con largo anticipo, una strategia già adottata in passato da altri programmi televisivi per contrastare le fughe di notizie.

Spoiler e social, una sfida sempre più difficile per la produzione

La vicenda conferma quanto sia complicato, oggi, mantenere il segreto attorno a un reality registrato. Tra Instagram, TikTok e chat private, le indiscrezioni si diffondono nel giro di pochi minuti e finiscono inevitabilmente per alimentare il dibattito online.

La produzione dell'Isola dei Famosi avrebbe già richiamato alcuni concorrenti per il presunto mancato rispetto delle clausole di riservatezza, ma gli spoiler continuano a emergere con regolarità. Per scoprire se la lista diffusa in queste ore corrisponde davvero alla realtà bisognerà comunque attendere la messa in onda del programma su Canale 5, prevista tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Fino ad allora, tutte le anticipazioni restano semplici rumor destinati ad alimentare l'attesa dei telespettatori.