The Traitors Italia 2, annunciati tutti i concorrenti: nel cast anche Giulia Salemi e Lorella Cuccarini

Dopo il successo della prima stagione, Amazon Prime Video punta a replicare l'entusiasmo del pubblico con la seconda edizione di "The Traitors Italia", il reality psicologico condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo la vittoria del ballerino Giuseppe Giofré, che nella scorsa edizione riuscì a ingannare sia i concorrenti "leali" sia i suoi compagni "traditori", cresce l'attesa per scoprire chi riuscirà a conquistare il montepremi finale.

The Traitors Italia 2: annunciato il cast ufficiale

Nelle ultime settimane erano già trapelati alcuni nomi, alimentando la curiosità degli appassionati del format. Tra le indiscrezioni circolavano quelli di Giulia Salemi, Gianluca Torre e Lorella Cuccarini, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale.

Attraverso i canali social del programma è stato infatti svelato il cast completo della seconda stagione di "The Traitors Italia", che promette di regalare dinamiche imprevedibili e numerosi colpi di scena.

Chi sono i concorrenti della seconda stagione

A varcare le porte del sontuoso castello saranno:

Pasquale La Rocca

Giulia Salemi

Filippo Magnini

Jolanda Renga

Mario Ermito

Lorella Cuccarini

Gianluca Torre

Camihawke

Awed

Francesca Barra

Biondo

Daniele Gattano

Giorgia Palmas

Valentina Nappi

Leali o traditori? Il mistero resta fino alla prima puntata

Come da tradizione del format, soltanto all'inizio del gioco verranno scelti i concorrenti che vestiranno i panni dei Traditori, mentre gli altri saranno i Leali. L'obiettivo dei traditori sarà eliminare gli avversari senza mai essere smascherati, mentre i leali dovranno individuare gli impostori prima della finale.

Proprio questa continua sfida psicologica, fatta di alleanze, sospetti e tradimenti, ha contribuito al successo della prima stagione e rappresenta uno degli elementi più attesi anche per questa nuova edizione.