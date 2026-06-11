The Traitors Italia 2, svelato il cast: da Giulia Salemi a Lorella Cuccarini

Sono ufficialmente iniziate le registrazioni di The Traitors Italia 2, il reality game condotto da Alessia Marcuzzi che tornerà con una nuova edizione ricca di colpi di scena. Fino alla finale del 19 giugno, i concorrenti si sfideranno tra alleanze, tradimenti e misteriose eliminazioni all'interno del suggestivo Castello di Lunghezza, il maniero medievale situato tra la via Collatina e la via Tiburtina, a Roma.

Mentre viene registrata la prima puntata, il portale OA-Plus ha anticipato parte del cast, composto da 14 personaggi noti del mondo dello spettacolo, della televisione e dei social.

Giulia Salemi nel cast: esplodono le polemiche sui social

Tra i nomi che stanno facendo maggiormente discutere c'è quello di Giulia Salemi. La sua partecipazione a The Traitors Italia 2 ha infatti acceso un acceso dibattito online tra i fan più affezionati.

Stando a quanto riportato da Biccy, secondo alcuni utenti la presenza dell'influencer nel reality sarebbe problematica perché coincide con l'impegno professionale del compagno Pierpaolo Pretelli, attualmente nelle Filippine per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. In molti si sono quindi chiesti chi si stia occupando del piccolo Kian, considerando che entrambi i genitori saranno lontani da casa per diversi giorni.

Altri utenti hanno invece criticato la scelta della Salemi per una questione di coerenza. In passato, infatti, l'ex concorrente del Grande Fratello aveva dichiarato di voler chiudere con il mondo dei reality show, lasciando aperta soltanto la possibilità di partecipare a Ballando con le Stelle.

Lorella Cuccarini debutta in un reality show

Grande curiosità anche per la presenza di Lorella Cuccarini, che farà il suo debutto assoluto in un reality game. La celebre conduttrice e insegnante di Amici rappresenta uno dei nomi di punta del cast e potrebbe rivelarsi una delle protagoniste più attese della stagione.

Il cast completo di The Traitors Italia 2

Il cast della seconda edizione di The Traitors Italia è composto da 14 concorrenti:

Giulia Salemi

Lorella Cuccarini

Filippo Magnini

Giorgia Palmas

Francesca Barra

Jolanda Renga

Valentina Nappi

Mario Ermito

Gianluca Torre

Pasquale La Rocca

Camilla Boniardi (Camihawke)

Daniele Gattano

Biondo

Awed

Tra volti televisivi, influencer, sportivi e artisti, il cast promette dinamiche imprevedibili e strategie sorprendenti.

Quando va in onda The Traitors Italia 2

La nuova edizione di The Traitors Italia, guidata da Alessia Marcuzzi, si concluderà il 19 giugno, quando verrà finalmente svelata l'identità del vincitore – o dei vincitori – del gioco.