L'Isola dei Famosi, "Zeudi Di Palma e Raffaella Fico si sono prese per i capelli": la clamorosa indiscrezione

Mentre nelle Filippine sono in corso le registrazioni della ventesima edizione de L'Isola dei Famosi, destinata ad andare in onda tra gennaio e febbraio 2027, iniziano a emergere le prime indiscrezioni su quanto accaduto durante il reality.

Tra i concorrenti ci sarebbero anche Zeudi Di Palma e Raffaella Fico e, secondo quanto rivelato nelle ultime ore, tra le due sarebbe scoppiato un acceso scontro che avrebbe richiesto persino l'intervento della produzione.

L'indiscrezione di Biagio D'Anelli

A lanciare la notizia è stato Biagio D'Anelli, che attraverso i propri canali social ha anticipato un'esclusiva che sarà pubblicata sul settimanale Nuovo TV. L'esperto di gossip ha raccontato di aver ricevuto informazioni direttamente dalle Filippine, sostenendo che tra Zeudi Di Palma e Raffaella Fico ci sarebbe stato un duro faccia a faccia.

"Fonti certe, anzi certissime: megarissa e litigio tra Raffaella Fico e Zeudi Di Palma. Dichiarazioni esplicite, muso a muso. Si sono prese per i capelli".

"Sono dovuti intervenire per dividerle"

Nel suo racconto, Biagio D'Anelli ha aggiunto che il confronto sarebbe rapidamente degenerato, tanto da rendere necessario l'intervento di altre persone presenti sul set per separare le due concorrenti.

Sempre secondo il gossipista, il litigio sarebbe stato particolarmente acceso e si augura che la produzione decida di mostrarlo integralmente durante la messa in onda del programma: "Mi auguro che gli autori la mandino in onda. Non tagliate questa rissa tra Zeudi Di Palma e Raffaella Fico".

Il motivo del litigio resta un mistero

Al momento, però, il presunto motivo dello scontro non è stato reso noto. Biagio D'Anelli ha infatti preferito non svelare ulteriori dettagli, invitando i lettori a consultare il nuovo numero di Nuovo TV, dove promette di raccontare l'intera vicenda.