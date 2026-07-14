L'Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli sbotta contro gli spoiler: "Quasi tutto quello che leggete è fuffa"

Da settimane attorno alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi si è creato un vortice di indiscrezioni, anticipazioni e presunti retroscena che continuano a rimbalzare tra social e siti di gossip. Tra eliminazioni date per certe, sorprese familiari già raccontate e classifiche ufficiose dei concorrenti più forti, il reality è diventato uno dei programmi più discussi dell'estate televisiva ancora prima del debutto ufficiale.

Una situazione che, evidentemente, non è stata accolta con entusiasmo da Selvaggia Lucarelli, attualmente impegnata nelle registrazioni del programma nelle Filippine, che ha deciso di intervenire pubblicamente per dire la sua sul fenomeno degli spoiler.

Selvaggia Lucarelli contro gli spoiler de L'Isola dei Famosi

A rompere il silenzio è stata proprio Selvaggia Lucarelli, che attraverso una storia pubblicata su Instagram ha espresso tutto il proprio disappunto nei confronti delle continue anticipazioni che stanno circolando online.

"Da settimane leggo su varie pagine presunte anticipazioni su L'Isola dei Famosi", ha scritto la giornalista, facendo capire di seguire con attenzione ciò che viene pubblicato sul web.

Lo sfogo è poi proseguito con una riflessione sul lavoro che c'è dietro la realizzazione del reality: "A parte che non comprendo il perché bisognerebbe spoilerare i passaggi di un prodotto a cui stanno lavorando centinaia di persone dall'altra parte del mondo".

Infine, una battuta pungente che ha rapidamente attirato l'attenzione degli utenti: "Provate a farlo con un film, poi vi vengono a cercare sotto casa".

"L'unica indiscrezione vera? Che ho preso un gatto"

Nel suo intervento social, Selvaggia Lucarelli ha anche ridimensionato la credibilità delle numerose indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, sostenendo che la maggior parte delle informazioni pubblicate sarebbe priva di fondamento.

"L'unica cosa vera che ho letto finora è che io ho preso un gatto. Il resto è praticamente solo fuffa".