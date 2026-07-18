Involtini di zucchine con ricotta, prosciutto cotto e scamorza

Facili da preparare, leggeri e saporiti, gli involtini di zucchine sono un secondo perfetto per l'estate. Si gustano sia caldi che tiepidi e sono ideali anche per un pranzo all'aperto.

Ingredienti (4 persone)

3 zucchine grandi

250 g di ricotta vaccina

120 g di prosciutto cotto a fette

150 g di scamorza affumicata

50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

Pangrattato q.b.

Olio extravergine d'oliva

Basilico fresco

Sale e pepe

Preparazione

Lavate le zucchine e affettatele nel senso della lunghezza con una mandolina. Grigliatele per un paio di minuti per lato e lasciatele raffreddare.

In una ciotola lavorate la ricotta con il parmigiano, qualche foglia di basilico tritata, un pizzico di sale e una macinata di pepe.

Su ogni fetta di zucchina adagiate mezza fetta di prosciutto cotto, un cucchiaino di crema di ricotta e un pezzetto di scamorza. Arrotolate formando gli involtini.

Disponeteli in una pirofila leggermente unta, cospargete con un velo di pangrattato, un filo d'olio e ancora un po' di parmigiano.

Cuocete in forno già caldo a 190°C per circa 20 minuti, poi azionate il grill per gli ultimi 3-4 minuti fino a ottenere una crosticina dorata.

Il consiglio dello chef

Per una versione vegetariana eliminate il prosciutto e aggiungete pomodorini secchi tritati oppure qualche foglia di menta fresca. Serviti con un'insalata di pomodori e cetrioli diventano un piatto estivo completo e davvero gustoso.

... e tanti altri buoni piatti con la Ricetta del Giorno