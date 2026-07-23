Pasta fredda mediterranea con tonno, mozzarella e pomodorini

Una ricetta estiva fresca, completa e velocissima da preparare. Perfetta per il pranzo, da portare in spiaggia o in ufficio e ideale anche da preparare in anticipo.
Ingredienti (4 persone)
- 320 g di pasta corta (fusilli, farfalle o penne)
- 200 g di pomodorini ciliegino
- 200 g di mozzarella ciliegina
- 160 g di tonno sott'olio sgocciolato
- 80 g di olive nere denocciolate
- 2 cucchiai di capperi dissalati
- Basilico fresco
- Olio extravergine d'oliva
- Sale
- Pepe nero
- Origano
Preparazione
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata e scolatela al dente. Raffreddatela subito sotto un getto di acqua fredda e conditela con un filo d'olio per evitare che si attacchi.
Nel frattempo lavate e tagliate a metà i pomodorini, sgocciolate la mozzarella, il tonno e i capperi, quindi unite tutti gli ingredienti in una capiente ciotola insieme alle olive.
Aggiungete la pasta ormai fredda, condite con olio extravergine d'oliva, una spolverata di origano, pepe nero macinato al momento e abbondante basilico fresco spezzettato con le mani.
Mescolate delicatamente e lasciate riposare in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servire, così da far amalgamare tutti i sapori.
Il consiglio dello chef
Per un gusto ancora più intenso, aggiungete qualche cubetto di feta al posto della mozzarella oppure completate il piatto con rucola fresca e scorza di limone grattugiata.
Tempo di preparazione: 20 minuti
Difficoltà: Facile
Costo: Economico
Calorie: circa 490 kcal a porzione
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