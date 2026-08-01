Involtini di pollo alla mediterranea

Ingredienti per 4 persone
- 8 fettine sottili di petto di pollo
- 150 g di mozzarella ben sgocciolata
- 12 pomodorini ciliegino
- 8 foglie di basilico fresco
- 50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
- Farina q.b.
- ½ bicchiere di vino bianco secco
- Olio extravergine d'oliva
- Sale e pepe q.b.
- Stuzzicadenti per chiudere gli involtini
Preparazione
Battete leggermente le fettine di pollo con un batticarne. Salatele e pepatele con moderazione.
Tagliate la mozzarella a piccoli cubetti e i pomodorini a pezzetti, eliminando parte dei semi. Su ogni fettina disponete qualche cubetto di mozzarella, un po' di pomodorini, una foglia di basilico e una spolverata di Parmigiano.
Arrotolate le fettine formando gli involtini e fermateli con uno stuzzicadenti. Passateli leggermente nella farina.
Cottura
Scaldate un filo d'olio in una padella ampia e fate dorare gli involtini su tutti i lati. Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare l'alcol.
Coprite con un coperchio e proseguite la cottura per circa 10-12 minuti a fuoco dolce, girandoli di tanto in tanto. Se necessario, aggiungete un cucchiaio d'acqua per mantenere il fondo morbido.
Come servirli
Portate in tavola gli involtini ben caldi, nappati con il loro fondo di cottura e accompagnati da un'insalata mista, zucchine grigliate oppure patate al forno aromatizzate al rosmarino.
Il consiglio dello chef
Per una versione ancora più profumata aggiungete al ripieno qualche oliva taggiasca tritata o una punta di origano. La mozzarella deve essere ben asciutta per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura. Un calice di Falanghina fresca completa perfettamente questo piatto.
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