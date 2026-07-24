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Gnocchi alla sorrentina estiva con pomodorini, provola e basilico

Gnocchi alla sorrentina estiva con pomodorini, provola e basilico

Un grande classico della cucina campana rivisitato in chiave estiva

(1 minuto di lettura)
A cura di Enza Perna

Un grande classico della cucina campana rivisitato in chiave estiva: più leggero della versione tradizionale, ma ugualmente ricco di sapore. Un primo piatto perfetto per valorizzare i pomodorini di stagione.

Ingredienti (4 persone)

  • 800 g di gnocchi di patate
  • 500 g di pomodorini ciliegino o datterino
  • 250 g di provola affumicata
  • 60 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
  • 2 spicchi d'aglio
  • Olio extravergine d'oliva
  • Basilico fresco
  • Sale e pepe q.b.

Preparazione

Lava i pomodorini e tagliali a metà. In una padella fai soffriggere leggermente i due spicchi d'aglio con un filo d'olio extravergine d'oliva. Aggiungi i pomodorini, regola di sale e lascia cuocere per circa 10-12 minuti, finché rilasceranno il loro sughetto. Elimina l'aglio e aggiungi abbondante basilico spezzettato con le mani.

Nel frattempo porta a ebollizione una pentola d'acqua salata e cuoci gli gnocchi. Appena salgono a galla, scolali con una schiumarola e trasferiscili direttamente nella padella con il condimento.

Aggiungi la provola tagliata a cubetti e mescola delicatamente. Versa tutto in una pirofila, spolvera con il Parmigiano e completa con qualche altro pezzetto di provola.

Inforna a 200°C per circa 10 minuti, quindi aziona il grill per altri 2-3 minuti, fino a ottenere una superficie dorata e filante.

Servi subito con qualche foglia di basilico fresco.

Il consiglio dello chef

Per un sapore ancora più intenso utilizza una provola di Agerola o dei Monti Lattari e scegli pomodorini ben maturi. Se preferisci un gusto più delicato, sostituisci la provola affumicata con fiordilatte ben sgocciolato.

Tempo di preparazione: 30 minuti
Difficoltà: Facile
Calorie: Circa 620 kcal a porzione

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