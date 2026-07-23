Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, sfuma il ritorno di fiamma: cos'è successo dopo la serata a Mykonos

Negli ultimi giorni il web è tornato a parlare di un possibile ritorno di fiamma tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati, una delle coppie più amate nate a Uomini e Donne. A far esplodere il gossip sono stati alcuni momenti condivisi durante una vacanza a Mykonos, che hanno riacceso l'entusiasmo dei fan della storica coppia.

A far discutere è stato soprattutto un video pubblicato nelle storie Instagram di Giordano Mazzocchi, nel quale compariva proprio l'ex fidanzata. Nella stessa serata, inoltre, Nilufar Addati ha preso parte al dj set dell'ex corteggiatore, salendo anche in consolle insieme a lui e mostrandosi sorridente e visibilmente emozionata.

I fan speravano in una riconciliazione

Le immagini condivise sui social sono diventate rapidamente virali. Numerosi utenti hanno rilanciato foto e video della serata, interpretando quella ritrovata complicità come il possibile segnale di una nuova storia d'amore tra i due.

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Dopo anni dalla loro separazione, molti fan avevano iniziato a sperare che Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati avessero deciso di concedersi una seconda possibilità.

L'indiscrezione che cambia lo scenario

Secondo quanto riportato dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, però, la realtà sarebbe diversa da quella immaginata dai sostenitori della coppia.

Stando all'indiscrezione, durante l'ultima serata trascorsa a Mykonos, Giordano Mazzocchi sarebbe stato visto lasciare il locale a bordo di un van insieme a un'altra ragazza, concludendo così la serata lontano da Nilufar Addati.

Si tratta, al momento, di una segnalazione non confermata dai diretti interessati, che non hanno rilasciato dichiarazioni sul loro attuale rapporto.

La storia d'amore nata a Uomini e Donne

La relazione tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati è nata negli studi di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Successivamente la coppia ha partecipato anche a Temptation Island, cercando di rafforzare il proprio legame.

Nonostante il percorso vissuto insieme, la storia si è conclusa definitivamente e, negli anni successivi, non è mai arrivata una vera riconciliazione. Più volte si è parlato di un possibile riavvicinamento, soprattutto su iniziativa dell'ex tronista, ma i due hanno sempre preferito mantenere un rapporto cordiale, senza tornare a essere una coppia.