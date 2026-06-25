Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi insieme a Mykonos: il video fa impazzire i fan

Per anni i fan di Uomini e Donne hanno sperato in un ritorno di fiamma tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, una delle coppie più amate nate all'interno del dating show di Maria De Filippi.

Nonostante la loro relazione sia durata solo pochi mesi, i cosiddetti "Gilufar" sono rimasti nel cuore del pubblico, che non ha mai smesso di credere nella possibilità di una riconciliazione.

Le parole di Nilufar hanno sempre alimentato le speranze dei fan

Nel corso degli anni, Nilufar Addati ha più volte parlato pubblicamente del suo ex fidanzato, spendendo per lui parole di stima e affetto. Dichiarazioni che hanno inevitabilmente riacceso le speranze dei sostenitori della coppia. Argomenti uomini e donne

Diverso, invece, l'atteggiamento di Giordano Mazzocchi, che ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro storia d'amore, evitando di commentare pubblicamente il rapporto con l'ex tronista.

Il video di Giordano con Nilufar infiamma il web

Nelle ultime ore, però, è stato proprio Giordano Mazzocchi a sorprendere tutti con una mossa social che non è passata inosservata.

L'ex corteggiatore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video girato durante una vacanza a Mykonos, in cui compare proprio Nilufar Addati. A fare da cornice alle immagini un suggestivo tramonto sul mare, dettaglio che ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan.

Il filmato ha fatto rapidamente il giro del web, generando migliaia di commenti e alimentando le voci su un possibile ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Anche Nilufar reposta il video: semplice amicizia o qualcosa di più?

A rendere ancora più interessante la vicenda è stato il gesto di Nilufar Addati, che ha deciso di ricondividere nelle sue Instagram Stories il video pubblicato da Giordano Mazzocchi.

Un dettaglio che molti utenti hanno interpretato come la conferma di una ritrovata vicinanza tra i due.

Al momento, tuttavia, nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla natura del loro rapporto. Si tratta davvero di un ritorno di fiamma oppure tra loro è rimasta soltanto una bella amicizia?

I fan dei Gilufar attendono sviluppi

Per il momento non ci sono conferme, ma il video condiviso da Giordano Mazzocchi e il successivo repost di Nilufar Addati hanno riacceso l'entusiasmo dei fan dei "Gilufar".

Non resta che attendere le prossime mosse social dei due ex protagonisti di Uomini e Donne per capire se dietro questa ritrovata complicità si nasconde davvero una seconda possibilità in amore.