Gamberoni al limone e basilico in padella

Un secondo piatto estivo elegante ma facilissimo da preparare. I gamberoni al limone e basilico sono profumati, leggeri e pronti in appena 15 minuti, ideali per una cena all'aperto accompagnati da una fresca insalata o da pane tostato.

Ingredienti (4 persone)

800 g di gamberoni freschi

2 limoni biologici

2 spicchi d'aglio

Un mazzetto di basilico fresco

4 cucchiai di olio extravergine d'oliva

Mezzo bicchiere di vino bianco secco

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Sciacquate i gamberoni e incideteli leggermente sul dorso per eliminare il filo intestinale.

In una padella ampia fate dorare gli spicchi d'aglio con l'olio extravergine. Aggiungete i gamberoni e fateli rosolare per circa due minuti per lato.

Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare l'alcol. Unite il succo di un limone e la scorza grattugiata dell'altro, regolando di sale e pepe.

A fuoco spento aggiungete abbondante basilico fresco spezzettato con le mani e mescolate delicatamente.

Servite subito con spicchi di limone e pane casereccio leggermente tostato.

Il consiglio dello chef

Per un sapore ancora più mediterraneo aggiungete qualche pomodorino giallo tagliato a metà negli ultimi minuti di cottura. Rilascerà una leggera dolcezza che si abbina perfettamente alla freschezza del limone.

Tempo di preparazione: 15 minuti

Difficoltà: Facile

Calorie: Circa 330 kcal a porzione