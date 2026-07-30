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Gamberoni al limone e basilico in padella

Gamberoni al limone e basilico in padella

Un secondo piatto estivo elegante ma facilissimo da preparare

(1 minuto di lettura)
A cura di Enza Perna

Un secondo piatto estivo elegante ma facilissimo da preparare. I gamberoni al limone e basilico sono profumati, leggeri e pronti in appena 15 minuti, ideali per una cena all'aperto accompagnati da una fresca insalata o da pane tostato.

Ingredienti (4 persone)

  • 800 g di gamberoni freschi
  • 2 limoni biologici
  • 2 spicchi d'aglio
  • Un mazzetto di basilico fresco
  • 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva
  • Mezzo bicchiere di vino bianco secco
  • Sale e pepe q.b.

Preparazione

Sciacquate i gamberoni e incideteli leggermente sul dorso per eliminare il filo intestinale.

In una padella ampia fate dorare gli spicchi d'aglio con l'olio extravergine. Aggiungete i gamberoni e fateli rosolare per circa due minuti per lato.

Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare l'alcol. Unite il succo di un limone e la scorza grattugiata dell'altro, regolando di sale e pepe.

A fuoco spento aggiungete abbondante basilico fresco spezzettato con le mani e mescolate delicatamente.

Servite subito con spicchi di limone e pane casereccio leggermente tostato.

Il consiglio dello chef

Per un sapore ancora più mediterraneo aggiungete qualche pomodorino giallo tagliato a metà negli ultimi minuti di cottura. Rilascerà una leggera dolcezza che si abbina perfettamente alla freschezza del limone.

Tempo di preparazione: 15 minuti
Difficoltà: Facile
Calorie: Circa 330 kcal a porzione

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