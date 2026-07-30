Gamberoni al limone e basilico in padella

Un secondo piatto estivo elegante ma facilissimo da preparare. I gamberoni al limone e basilico sono profumati, leggeri e pronti in appena 15 minuti, ideali per una cena all'aperto accompagnati da una fresca insalata o da pane tostato.
Ingredienti (4 persone)
- 800 g di gamberoni freschi
- 2 limoni biologici
- 2 spicchi d'aglio
- Un mazzetto di basilico fresco
- 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva
- Mezzo bicchiere di vino bianco secco
- Sale e pepe q.b.
Preparazione
Sciacquate i gamberoni e incideteli leggermente sul dorso per eliminare il filo intestinale.
In una padella ampia fate dorare gli spicchi d'aglio con l'olio extravergine. Aggiungete i gamberoni e fateli rosolare per circa due minuti per lato.
Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare l'alcol. Unite il succo di un limone e la scorza grattugiata dell'altro, regolando di sale e pepe.
A fuoco spento aggiungete abbondante basilico fresco spezzettato con le mani e mescolate delicatamente.
Servite subito con spicchi di limone e pane casereccio leggermente tostato.
Il consiglio dello chef
Per un sapore ancora più mediterraneo aggiungete qualche pomodorino giallo tagliato a metà negli ultimi minuti di cottura. Rilascerà una leggera dolcezza che si abbina perfettamente alla freschezza del limone.
Tempo di preparazione: 15 minuti
Difficoltà: Facile
Calorie: Circa 330 kcal a porzione